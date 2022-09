Bestuurslid Jan Feys na de 1-1 van RC Harelbeke tegen Jong Zulte-Waregem: “Rustig blijven hé, het is voetbal”

Grote ontgoocheling na het laatste fluitsignaal in de wedstrijd RC Harelbeke – Jong Zulte-Waregem U23. Beide ploegen meenden meer dan een puntje te verdienen. De neutrale kijker vond een gelijkspel misschien wel juist.

“Ik begrijp de ontgoocheling”, analyseert het Harelbeekse bestuurslid Jan Feys kort na de match. “Als je in een evenwichtige wedstrijd twintig minuten voor tijd 1-0 kan voorkomen (doelpunt van Pieter De Smet, red.), dan wil je die drie punten over de streep trekken. Het wordt heel zuur als tien seconden voor affluiten de gelijkmaker op hoekschop nog moet worden toegestaan.” De gelijkmaker werd gescoord door Brecht De Vriese.

“Een stilstaande fase, het zou eigenlijk niet mogen”, gaat Feys verder. “Maar laat ons rustig blijven. Vier punten op twaalf is inderdaad wat weinig, maar het seizoen is nog lang. We missen toch nog altijd enkele spelers zoals Soli, Kasmi en Van Damme, die normaal sterkhouders zijn.”

Er moesten ook enkele nieuwe spelers ingepast worden. “Geduld hebben en rustig blijven is de boodschap. Voetbal is nu eenmaal geen exacte wetenschap. Ik heb gezien dat het geleverde spel helemaal niet slecht was, al weet ik ook wel dat het nog wat beter kan. Ik ben er evenzeer van overtuigd dat het goed komt.”

