Arvid Lenihan (KSV Oostkamp) moet nog lang revalideren: “Ik zal alles op alles zetten op opnieuw te kunnen voetballen”

Het voetballeven van Arvid Lenihan speelt zich al vanaf zijn jonge jaren af in Oostkamp. Op De Valkaart stootte hij door naar de eerste ploeg van KSV Oostkamp onder leiding van toenmalig T1 en huidig sportief coördinator Hans Mulier. Arvid groeide door van derde provinciale tot tweede afdeling. Momenteel is hij noodgedwongen supporter nummer één van zijn ploeg.

De jongens van T1 Kurt Delaere sprokkelden 12 op 12 tot Jong Essevee die glansserie een halt toeriep. Bij een vijfde opeenvolgende zege was Oostkamp doorgestoten naar de leidersplaats. Sinds begin oktober kan Oostkamp niet meer rekenen op de voorbeeldige kapitein Arvid Lenihan (29).

“Tegen Ninove kreeg ik halfweg de tweede periode een serieuze trap tegen de knie toen ik positie diende in te nemen als laatste man. Mijn opponent had geen kwade intenties, ik was gewoon rapper op de bal, maar de klap kwam hard aan. Een stuk van mijn knieschijf kraakte af. Zes weken geleden ben ik geopereerd. Er werden ligamenten van mijn scheenbeen in de knie geplaatst. Nu ben ik volop aan het revalideren. Pijn verbijten, oefeningen doen en verlangen naar de bal, daar komt het op neer.”

Fietsen bij de kinesist

“De knie plooien gaat nog altijd moeilijk, al kan ik reeds fietsen bij de kinesist. En de thuismatchen volg ik aandachtig. Natuurlijk geniet ik van de schitterende resultaten en ik ben superblij voor bestuur, spelers en staf. Anderzijds, het is toch anders als je mee tussen die krijtlijnen loopt. Het is mijn doel om dit seizoen toch nog een paar matchen mee te pakken. Ik zal alles op alles zetten op opnieuw te kunnen voetballen, ook al moet ik luisteren naar mijn lichaam.”

“Er wacht ons nu een duel tegen Jong Cercle. Om 2023 af te sluiten, trekken we naar Zelzate. We verkeren in uitstekende conditie. Stel je maar eens voor dat we eindejaar vieren als leider. Dan zou ik er toch eentje meer drinken, ondanks mijn rol als supporter nummer één.” (JPV)