Arvid Lenihan is de herboren kapitein van KSV Oostkamp: “Eindelijk weer vrank en vrij voetballen”

De jongens van T1 Kurt Delaere bij KSV Oostkamp kroonden zich afgelopen seizoen tot kampioen met een straat voorsprong. In de hogere reeks startten ze met 10 op 12, maar ze gingen in Waregem voor het eerst met de billen bloot.

Arvid Lenihan beleeft weer hoogdagen. “Vorige competitie kon ik meestal vanop afstand genieten van al dat moois want ik sukkelde al te veel met ziekte en blessures. Eindelijk kan ik nu weer vrank en vrij voetballen en ben ik terug als kapitein van het schip. Zelf ben ik een zeldzame speler die de onvoorstelbare opgang meemaakte van derde provinciale, met Rik De Mil als coach, naar tweede nationale. Meer zelfs, ik stroomde door van uit de jeugdrangen. In al die reeksen wordt gretig gevoetbald en is het balen bij verlies.”

Gigantische reputatie

“Wij als spelers lopen nooit naast onze schoenen. Meer dan eens gaan we samen nog iets drinken in een nabije bistro na de trainingen op donderdag. We gunnen elkaar alle successen en zelf voel ik me, als speler met een lange staat van dienst op de Valkaart, verantwoordelijk voor de jongens. We stralen als we winnen, we steken de hand in eigen boezem bij verlies. Bij Zulte Waregem kregen we drie treffers te slikken na persoonlijke fouten, waarvan ik er één op mijn rekening mag nemen. Daar waar we anders scoren met de ogen dicht, lieten we grote kansen liggen. Oké, dit was een totale offday, maar zo mogen er geen twee na elkaar volgen. Nu komt Racing Club Gent, een vereniging met een gigantische reputatie en leider in onze reeks. Als wij ons normale niveau terug oppakken dan zijn we volstrekt niet kansloos. De weken van de waarheid komen er ook aan want onze eerstvolgende verplaatsing brengt ons naar Cercle Brugge. Dit zijn twee zespunters hé!” (JPV)

Zaterdag 8 oktober om 19.30 uur: KSV Oostkamp – Racing Club Gent.