Andres Decock wil seizoen mooi afsluiten met Westhoek

KVK Westhoek kan na de 1-0-zege tegen KRC Gent bijna helemaal op beide oren slapen om ook volgend seizoen in tweede amateur te voetballen. In de resterende zes matchen volgen er nog enkele derby’s en daar willen ze punten blijven oogsten.

Na de 1 op 9 tegen Dikkelvenne, Olsa Brakel en Westerlo B snakte KVK Westhoek naar een nieuwe driepunter. Die kwam er zondag voor eigen publiek tegen KRC Gent, een ploeg uit de onderste regionen die de voorbije weken wel in vorm was. “Ze hadden 12 op 12 gehaald de voorbije weken, dus we waren zeker gewaarschuwd”, zegt Andres Decock. “Een makkelijke overwinning werd het zeker niet. Vooral in de eerste helft vond ik ons heel sterk, maar we verzuimden om onze kansen op een tweede treffer af te werken. Dat hebben we al vaker gehad dit seizoen. Als je de nul kan houden, dan is één goal natuurlijk voldoende. Met deze overwinning is de zure nederlaag tegen Westerlo B doorgespoeld. Het ziet er nu uitstekend uit voor het behoud. Er zijn nog zes matchen, maar we gaan niet op onze lauweren rusten. Ik denk wel dat het al een mooie prestatie is om op zes matchen van het einde 35 punten te tellen.”

Zulte Waregem B

Andres, die bijna alles speelde dit seizoen, trekt zaterdag met zijn ploeg richting Zulte voor de confrontatie met Zulte Waregem B. “Net als de voorbije weken treffen we een sterke en jonge ploeg. Zij staan net onder ons geklasseerd. Thuis stonden we bij de rust met 0-2 in het krijt, maar uiteindelijk wisten we een punt uit de brand te slepen. We hebben al vaker spannende matchen gehad dit jaar. Ook na Zulte Waregem volgen er nog enkele leuke matchen, met onder meer een verplaatsing naar Schiervelde tegen SK Roeselare. Daar willen we zeker nog iets tonen. Het is een hele leuke reeks om in te spelen. Ik voel zeker een verschil met derde amateur, vooral op valk van snelheid van uitvoering. Fouten worden ook sneller afgestraft. Het is heel boeiend en je wordt er zelf ook beter van”, zegt de 20-jarige linksachter uit Sint-Denijs, die bijtekende voor een derde jaar in Westhoek. Voorheen was de student LO en bewegingswetenschapen actief bij Bellegem en schopte hij het tot de beloften van KV Kortrijk. “Ik kan mijn steentje bijdragen en voel me hier prima. Ik krijg het vertrouwen van de staf en grijp de kansen met beide handen.” (API)

Zaterdag 15 maart om 18.30 uur: Zulte Waregem B KVK Westhoek.