21 jaar en ref in derde nationale: De blitzcarrière van Bredenaar Jasper Vitse

De 21-jarige Bredenaar Jasper Vitse, student Master Industrieel Ingenieur in Brugge (campus KU Leuven), maakt een blitzcarrière als ref bij de Belgische voetbalbond. Hij debuteerde toen hij vijftien was en fluit eind maart zijn eerste wedstrijd in 3A Nationaal.

“Ik heb zelf gevoetbald bij de jeugd van SV Bredene en Eendracht De Haan”, vertelt Jasper Vitse, die ook een begenadigd loper is en eindwinnaar werd van het SOK-Loopcriterium 2021. “Tien ik vijftien jaar was, hing ik mijn voetbalschoenen aan de haak en volgde ik de cursus scheidsrechter bij de Oostendse vriendenkring KVSOO. Voetbal bleef mijn passie, maar ik hield ervan verantwoordelijkheid te nemen. Ik keek op naar mijn voorbeeld, Frank Debleeckere.”

“In oktober 2015 floot ik mijn eerste wedstrijd en tot mei 2016 was ik actief bij de U17 in de regio. In maart 2017 mocht ik al wedstrijden voor U21 leiden, in juni 2017 voor reserven. In januari 2018 kreeg ik mijn bevordering voor vierde provinciale. In januari 2019 floot ik in Lichtervelde mijn eerste wedstrijd in tweede provinciale. Daar heb ik veel ervaring opgedaan, en in oktober 2021 mocht ik debuteren in eerste provinciale. Dit seizoen heb ik twee positieve nazichten gekregen, en vorige week kreeg ik van de bond het bericht dat ik op het einde van de maand een wedstrijd mag fluiten in 3A, de nationale reeks van SV Oostkamp en VK Torhout.”

Zo ver mogelijk

“Het is mijn ambitie om zo ver mogelijk te geraken. Ik weet dat het steeds moeilijker zal zijn om mijn studies, mijn werk en mijn looppassie te combineren met een carrière als scheidsrechter op het hogere niveau. Ik zit nu in het laatste jaar van mijn studies en blijf, vooral als bijkomende training, deelnemen aan stratenlopen en strandlopen. Volgende week moet ik alvast forfait geven voor de Kasseiloop in Eernegem: ik word in Tubeke verwacht voor een extra opleidingsdag.” (FRO)