Zwevegem zo goed als zeker van eindrondeticket

Eersteprovincialer Zwevegem Sport, als promovendus nochtans aan een uitstekend seizoen bezig, geeft de jongste wedstrijden niet thuis. Twee weken geleden moesten de Draadtrekkers aan huis tegen Varsenare met een 0-0-gelijkspel genoegen nemen. Vorige zaterdag, voor eigen volk tegen Ardooie, trok Zwevegem zelfs met 1-3 aan het kortste eind.

“Tegen Ardooie kenden we een volledige offday”, erkent T1 Frederic Calu. “Met een 1-3-nederlaag kwamen we er nog goedkoop vanaf. Of ik het vooraf had zien aankomen? In geen geval. Iedereen leek klaar voor een veertiende zege. Maar het liep voor geen meter. Ik zag vooral te weinig grinta. Ik probeerde nog bij te sturen, maar het was boter aan de galg. Het kan gebeuren. Tegen Ardooie verliezen is trouwens geen oneer. De ploeg van collega Tim Langeraet behoort tot een van de best voetballende ploegen van de reeks. Maar wij waren vooral niet bij de les en kunnen nochtans veel beter.”

Zwevegem blijft op de derde plaats postvatten na leider en bijna-kampioen Rumbeke en achtervolger Boezinge. Zaterdag maken de rood-witten de korte verplaatsing naar buur Sparta Heestert. “Een ouderwetse derby”, blikt Frederic Calu vooruit. “Na de makke prestatie tegen Ardooie zijn mijn jongens onze fans een klinkende revanche verschuldigd. Op het kunstgrasveld van Heestert kan het best een mooie en boeiende wedstrijd worden onder het oog van de vele supporters uit beide kampen.”

Ambities

Met zes punten voorsprong op achtervolger RC Waregem is Zwevegem zo goed als zeker van de derde plaats en het bijhorend eindrondeticket. “Met welke ambities straks in de nacompetitie aan de aftrap komen?”, herhaalt Frederic Calu de vraag. “Als wij aan de wedstrijd beginnen is het altijd met de bedoeling om te winnen. Samen met Boezinge, RC Waregem en Wevelgem hebben wij onze licentie aangevraagd voor nationaal voetbal. En dat hebben we niet gedaan voor de show. Voor alle duidelijkheid, als we de kans krijgen om de stap naar derde afdeling te zetten, zullen we dat niet laten.” (Fonzie)

Zaterdag 15 maart om 19 uur: Sparta Heestert Zwevegem Sport