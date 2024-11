“Zoeken naar evenwicht tussen studies en voetbal”: Quinten Mortier heeft nog niet bevestigd bij Zedelgem

Er werd veel verwacht van de derby tussen Jong Male VV en Excelsior Zedelgem. De toeschouwers bleven evenwel op hun honger zitten, want op geen enkel moment kwam het duel los. De gasten gingen wel lopen met de volle buit na goals van sterkhouders Gregory Messina en Nordin Behaeghel.

T1 Tom Van Hulle startte het seizoen ondermaats en sprokkelde amper één punt na zeven duels. “We moesten een nieuw geheel bouwen en hadden meer tijd nodig dan ik dacht. Al panikeerden we nooit, telkens bleef ik hameren op de mentaliteit. In eer en geweten stelde ik mijn ploeg op, het tij keerde op 12 oktober, op bezoek bij Wevelgem City. Pal voor affluiten netten we het winnende doelpunt. Sindsdien klommen we op van de laatste stek naar de middenmoot en haalden 13 op 15. Het kan toch zo vlug keren. Neem nu mijn doelmannen. Ward Maréchal startte aan de competitie, maar werd een beetje het slachtoffer van de resultaten. Ik moest iets doen hé. Kobe Vandeweghe, die overkwam van Daring Brugge, krijgt al een paar weken het vertrouwen en presteert prima. Qua intrinsieke klasse is er nauwelijks verschil tussen de twee sluitstukken.”

Hoge verwachtingen

Dan is er nog Quinten Mortier, één van de neofieten van wie veel werd verwacht. De student aan Howest Brugge werkt geduldig aan zijn conditie. “Bij Club Brugge startte mijn voetbalverhaal. Daarna ging het richting KM Torhout en vervolgens Mandel United. Na een korte terugkeer naar Torhout mocht ik proeven van het grote werk bij Winkel Sport, waar ik aantrad bij beloften en eerste ploeg. Bij mijn aankomst in Zedelgem werd ik meteen positief onthaald. De optimale sfeer gaf ons een boost en de resultaten tijdens de voorbereiding bleven niet uit. Misschien startten we het competitiewerk met te veel vertrouwen. Prompt werden we met onze neus op de feiten gedrukt.”

Rechtuit en eerlijk

“Ik herinner me nog levendig de woorden van onze coach toen we houder waren van de rode lantaarn: Durf jij zo op je werk verschijnen? Dat hakte er serieus in bij de hele groep. Tom Van Hulle is met mij zoals met de hele groep: rechtuit en eerlijk. De T1 stelt dat ik mijn niveau nog niet haal. Het blijft voor mij zoeken naar evenwicht tussen studies en voetbal. Vroeg of laat zal iedereen de ware Quinten Mortier aan het werk zien! Ik tel nog geen 20 lentes en heb de toekomst voor mij.” (Jean Pierre Vanheerswynghels)