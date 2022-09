Yoeri Flederick (Sassp. Boezinge A – 1): “Door blessures nog niet kunnen tonen wat ik in mijn mars heb”

Zes op zes, vijf keer gescoord en nog geen tegengoal geslikt. Een meer dan overtuigende start van Sassport Boezinge in het nieuwe seizoen. Volgende opdracht is de verplaatsing naar KFC Varsenare.

Een overtuigende 4-0-overwinning in de eerste thuismatch van het seizoen. Sassport kan met veel vertrouwen richting Varsenare trekken. “Ik speelde vorig seizoen met KSC Blankenberge een oefenmatch tegen Varsenare. Die werd vlot gewonnen maar dat is natuurlijk geen referentie naar de match van zondag”, blikt nieuwkomer Yoeri Flederick vooruit. “Belangrijk voor ons is om op het elan van de voorbije matchen door te gaan. Ik weet uit ervaring dat een goede start van de competitie doorslaggevend kan zijn op het einde van de rit. Telkens ik in het verleden met een ploeg hoog eindigde of de titel pakte, was daar een goede start van het seizoen aan gekoppeld.”

Blessureleed

De 34-jarige Yoeri Flederick moest aan de rust geblesseerd vervangen worden. “Niet voor het eerst dit seizoen”, zucht Flederick, die overkomt van KSC Blankenberge. “Ik heb het gevoel dat ik wat afgeremd ben door die blessures en nog niet heb kunnen tonen wat ik in mijn mars heb. Hopelijk ben ik snel hersteld en kan ik weer pijnvrij voetballen. Ik koos in de eerste plaats voor Boezinge voor het mooie project en de hoge ambities. Ook vind ik hier mijn beste kameraad Jeremy Brogniez terug. Zowel op als naast het veld hangt de ploeg echt goed aan mekaar, wat de integratie alleen maar heeft vergemakkelijkt.” (TVI)

Zondag 18 september om 16 uur: KFC Varsenare – Sassport Boezinge