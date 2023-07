Yannick Euvrard (37) ruilt Racing Waregem voor trainersstaf van Anderlecht

Yannick Euvrard, kapitein van eerste provincialer Racing Waregem en vooral één van de sterkhouders van de ploeg, stopt als speler bij de ploeg. Hij zal de trainersstaf van Anderlecht versterken.

Euvrard was tot begin dit jaar professioneel aan de slag als videoanalist bij de Rode Duivels en hij was er ook bij op het jongste WK. In maart kreeg hij een nieuwe functie bij de KBVB. Die ruilt hij nu in omdat hij als assistent toegevoegd wordt aan de trainersstaf van Sporting Anderlecht. Die nieuwe functie is niet meer te combineren met het voetbal bij Racing Waregem. Daarom zullen wij de 37-jarige Euvrard dus niet meer aan het werk zien in het Mirakelstadion. (IVD)