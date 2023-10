Wouter Commeyne (WS Lauwe): “Genieten in de schaduw”

Wouter Commeyne kan als voetballer nogal wat adelbrieven voorleggen. Omdat hij geen afscheid kan nemen van het voetbalmilieu, werd hij T2 bij WS Lauwe (1ste provinciale). Beide partijen varen er goed bij. “Samen met mijn uitstekende leermeester Max Vandamme, kan ik nog altijd genieten van het spelletje”, knipoogt Wouter Commeyne.

Het voetbalverhaal van Wouter Commeyne begon bij Winkel Sport. Daarna ging het richting FC Izegem, opnieuw Winkel, Zwevegem, Ieper, Gullegem, WS Lauwe en opnieuw Zwevegem. “Ondanks ik bij meerdere ploegen speelde, was ik waar ik me goed voelde nogal honkvast. Bij Ieper, Gullegem en Zwevegem zou ik vijf jaar blijven, en ook vier seizoenen bij WS Lauwe. Mijn mooiste periode? Ongetwijfeld bij het nieuwe FC Gullegem waar ik twee titels mocht vieren. Gullegem stoomde vanuit vierde provinciale in een minimum van tijd door naar de huidige tweede afdeling. Een geweldige tijd. Iedere week was het feesten geblazen. Gullegem kon in die periode ook pronken met een grote supportersschare.” Na zijn terugkeer bij Zwevegem zette Wouter Commeyne op zijn 39ste een punt achter zijn actieve voetbalcarrière. Hij werd T2 bij WS Lauwe. “Een job op mijn maat gesneden”, lacht de Kuurnenaar. “Een hoofdrol was nooit aan mij besteed. Ook niet als voetballer. Laat me maar genieten in de schaduw. Met T1 Maxim Vandamme heb ik een uitstekende relatie. Max hoeft ook niet te vrezen dat ik zal zagen aan de poten van zijn stoel. Ik heb niet de minste ambitie om hoofdtrainer te worden. Met White Star zijn we goed aan het seizoen begonnen. Vanaf komend weekend met Boezinge, Rumbeke, Bredene en Wevelgem staan we voor de weken van de waarheid.”

Hogere ambities?

Met een voetballende dochter en zoon heeft Wouter Commeyne in het weekend geen tijd om zich te vervelen. “Mijn dochter speelt bij de U14 van Zulte Waregem, mijn zoon zit bij de U12 van Mandel. Beide kunnen aardig weg met een bal. Of ze hogere ambities mogen koesteren, zal de tijd uitwijzen. Dat ze aan sport doen en zich amuseren, is het belangrijkste.” (AV)

Zondag 22 oktober om 15 uur: WS Lauwe-Sassport Boezinge.