Woodruff (KSV Rumbeke – 1): “Het kan en moet veel beter”

In eerste provinciale won KSV Rumbeke het streektreffen bij Ardooie met 2-4. “Het is al de tweede week op rij dat we met die cijfers winnen”, zegt de 26-jarige middenvelder Robinson Woodruff. “Daarbij moeten we ons natuurlijk vragen stellen.”

“Aanvallend zit het zeker goed, met acht goals in twee matchen, maar verdedigend moet het nog veel beter, wil je je profileren als een topper in de reeks”, aldus Woodruff. “Die ambitie hebben we ook uitgesproken – iedereen wil zo snel mogelijk terug naar het nationaal voetbal, en liefst direct. Daarom ook heeft het bestuur dertien nieuwe spelers gehaald, bijna allemaal met een verleden hogerop. Hen inpassen vraagt natuurlijk veel tijd, en iedereen beseft dat ons spel nog veel beter kan en moet. Voorlopig telt alleen de winst. De manier waarop is nu niet zo belangrijk, want iedereen moet zich nog aanpassen aan het nieuwe 4-3-3-systeem.”

Over enkele weken zijn er matchen tegen stevige ploegen als Boezinge, Lauwe en Bredene. “Voorlopig hebben we inderdaad nog maar één topper gespeeld, tegen Diksmuide, en die hebben we verloren. Rumbeke zat toen nog in de opbouwfase, maar over enkele weken moet die echt wel achter de rug zijn. Tegen dan zal normaal iedereen ook weer inzetbaar zijn. Nu zijn Matthias Mouton (knie) en Nikolaas Vermaut (rug) nog wat op de sukkel. Het is afwachten of ze zaterdag in de selectie zullen zitten.”

Even getwijfeld

De Bavikhovenaar verdedigt al zes seizoenen de blauw-witte kleuren. “Tijdens de gesprekken heb ik eventjes getwijfeld om bij te tekenen. Ik wilde absoluut in nationale blijven. Pas toen Mandel United niet meer aandrong op een transfer, heb ik mijn krabbel gezet. Maar ik wil zo snel mogelijk weer hogerop. Liefst met Rumbeke.” (SBR)

Zaterdag 14 oktober om 19 uur: KSV Rumbeke – FC Sparta Heestert A