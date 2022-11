Wegen van Angelo Paravizzini en Sassport Boezinge A (1) scheiden: “Koester de vele mooie momenten”

Na de match tegen WS Lauwe (1-1) raakte bekend dat Angelo Paravizzini niet langer trainer is van Sassport Boezinge. Hij en de club beslisten om in onderling overleg de samenwerking te stoppen.

Angelo Paravizzini (42) besliste enkele dagen voor de match tegen WS Lauwe dat dit zijn laatste seizoen zou zijn. “Ik heb nog eens alles op een rijtje gezet en het lijkt me beter dat we er nu al mee ophouden. Er is vanalles bezig in de bestuurskamer, met onder meer de discussie over promotie of niet. We waren op de goede weg om mee te doen voor promotie. Die ambitie lijkt nu echter weer van tafel geveegd”, vertelt de Roeselarenaar. “Nochtans heeft deze ploeg de kwaliteiten om kampioen te spelen. Toen ik hier aankwam stond de club met één been in tweede, terwijl we nu bovenin meedraaien. Dat is een mooie evolutie.”

Memorabele momenten

Angelo zal enkele memorabele doelpunten onthouden. “Ik koester de vele mooie momenten. Zo denk ik aan de goal van Arne Boone in Wevelgem, die belangrijk was voor de handhaving in het eerste seizoen. Hij scoorde een frommelgoal na een geweldige inspanning. Vorig seizoen is voor mij het doelpunt van Jérémy Brogniez op Roeselare-Daisel een van de hoogtepunten en dit jaar de late winning goal van Gillian Vervacke in Oostnieuwkerke. Ik ga mijn spelers missen.”

Rekenoefeningen

Nu komt er wat tijd vrij in de anders goedgevulde agenda van Para. “Voetbal is en blijft een passie. Een uitlaatklep naast mijn job als zelfstandige. Het is geen afgesloten hoofdstuk, hé. Maar als ik elders aan de slag wil, dan zal het plaatje wel volledig moeten kloppen. Het belangrijkste voor mij is een project waar gezonde ambitie aanwezig is. Ik wil spelers steeds op een menselijke manier benaderen. Op korte termijn voor resultaat zorgen en op langere termijn voor succes. Nu zal ik mijn energie even op een andere manier kunnen kanaliseren en meer tijd doorbrengen met mijn gezin. Ik zal kunnen helpen met de rekenoefeningen van mijn twee fantastische dochters”, lacht hij.