Ward Verscheure (KSC Blankenberge 1): “Sterker dan ooit terug na de winterstop”

Met uitzondering van het thuisduel tegen Eendracht Wervik verloor de kustformatie niet in tien opeenvolgende duels. Blijkbaar heeft coach Steve Swaeneploeg de succesformule gevonden want zijn team klom op naar positie zeven.

Ondanks alle hoopgevende resultaten moet het geheel één van de sterkhouders missen. Ward Verscheure, een sympathieke reus, blijft buiten strijd met een ontwrichte schouder. “Half november voetbalden we in eigen vesting tegen Excelsior Zedelgem. Omstreeks het uur kwam ik ongelukkig ten val en mijn schouder schoot uit de kom. Nu ben ik aan het revalideren en de kinesist stelt alles in het werk om mij klaar te stomen. Ik ben immers vastbesloten sterker dan ooit terug te keren na de winterstop.”

“Je mag mij bestempelen als een product van Sporting Club. Mijn carrière begon als kleine pagadder bij debutantjes van André Ballegeer. Dit monument bleek de beste leermeester die ik me kon voorstellen. Hij had engelengeduld met ons. Vervolgens doorliep ik alle jeugdreeksen bij mijn huidige vereniging. Amper 16 lentes telde ik toen Jerko Tipuric me meenam als wisselspeler van het vlaggenschip. Meteen leerde ik ook Steve Swaenepoel kennen, hij fungeerde destijds als T2. Mijn ideale positie situeerde zich centraal in de verdediging. Toen Steve de hoofdverantwoordelijkheid in handen kreeg vormde hij me om tot defensieve middenvelder. Dit kampioenschap kwam ik altijd aan de aftrap, tot aan mijn blessure. Natuurlijk zal ik moeten vechten om mijn vaste stek terug te krijgen. Mijn vervanger stelt allerminst teleur. Op een sportieve manier zal ik altijd proberen in de basis te staan. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat we ons hoogtepunt allerminst hebben bereikt. Steve Swaenepoel is iemand die zonder grootspraak zijn accenten legt en resultaten boekt.” (JPV)

Zaterdag 18 december om 19 uur: SK Roeselare-Daisel KSC Blankenberge.