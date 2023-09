Ward Maréchal was geen eerste keuze bij seizoenstart van Excelsior Zedelgem (1)

Na het vertrek van meubelstuk Cedric Van Hee naar Jong Male, begin vorig kampioenschap, kreeg in Zedelgem de jonge doelman Ward Maréchal alle vertrouwen en pakte uit met een knalseizoen. Om de concurrentie tussen de palen aan te scherpen, werd voor de huidige jaargang Niels Lannoo aan het keepersbestand toegevoegd.

Prioriteit

In de voorbereiding kregen Maréchal en Lannoo beurtelings de kans om zicht te tonen. Voor de competitiestart lieten trainers Marc Calleeuw en Tom Van Hulle keepertrainer Sam De Jaeghere kiezen. Hij opteerde voor Niels Lannoo. Het werd serieus slikken voor Ward Maréchal, maar de sportieve goalie uitte geen woord van kritiek. “Mijn concurrent is boomlang en pakt gemakkelijk hoge ballen. Allicht werd daar prioriteit aan gegeven. Daarenboven is hij flink wat ouder dan ik, dat scheelt op vlak van ervaring. Laat me duidelijk stellen: hij moest zich vier keer omdraaien in Rumbeke, maar keepte sterk. Hij kon zich absoluut niets verwijten. Wat mezelf betreft, kwam de terugkeer naar de bank keihard aan. Ik had immers een seizoen kunnen proeven van het grote werk in eerste provinciale. Anderzijds ga ik niet zitten kniezen en mijn carrière om zeep helpen. Ik nam me voor met de beloften aan te treden om mijn matchritme op peil te houden. Trouwens, tussen Niels en mezelf klikt het, we maken elkaar scherper. Voor mezelf kwam het erop aan klaar te staan op het moment dat de ploeg me nodig zou hebben. Veel vlugger dan verwacht vierde ik mijn rentree. De thuismatch tegen Ardooie moest mijn rivaal aan zich laten voorbij gaan. Hij gaf verstek wegens koorts. Dus was ik weer aan zet. Voor de rust moest ik drie keer flink uitpakken. We verloren opnieuw, maar laten het kopje niet zakken. De toekomst? Kijk, ik moest een rij achteruit, wat een mokerslag betekende. Plots kreeg ik te horen opnieuw te moeten aantreden met het vlaggenschip. Ik stelde niet teleur. Daaruit leid ik mentale sterkte af. Het is nu aan de selectieheren om de knoop door te hakken.” (JV)

Zaterdag 16 september om 19 uur: K Excelsior Zedelgem – KSV Bredene A.