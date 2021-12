Voorzitters blikken vooruit op derby tussen Boezinge en Diksmuide (1): “Met een gelijkspel kunnen we best leven”

We hebben er vele jaren op moeten wachten, maar eindelijk staat er nog eens een derby tussen Sassport Boezinge en KSV Diksmuide op het programma. Beide ploegen draaien mee bovenin, dus het belooft een interessante strijd te worden. Een hoogdag dus voor het voetbal in de Westhoek en al zeker voor beide voorzitters.

“De derby tussen Boezinge en Diksmuide leeft enorm in de streek”, horen we bij zowel Kristof Verstraete (51), ruim 2 jaar voorzitter van Sassport Boezinge, als bij Frederik Willaert (42), intussen al 5 jaar aan het roer bij KSV Diksmuide. Beide voorzitters van de twee eersteprovincialers uit de Westhoek kenden elkaar nog niet, maar daar brachten wij verandering in. Het werd een aangename eerste kennismaking, afgelopen woensdag voor de foto bij dit artikel. Benieuwd of er zaterdag nog evenveel gelachen zal worden.

Boezinge staat vijfde met 20 punten en Diksmuide een plaatsje hoger met 21 punten. Ik denk dat jullie beiden wel tevreden kunnen zijn met de gang van zaken?

Kristof Verstraete: “Hoewel we al heel wat spelers moesten missen, kunnen we over het algemeen wel tevreden zijn. Het seizoen verliep tot nu toe in hoogtes en laagtes: enerzijds winnen we matchen die we niet meteen verwacht hadden te winnen, anderzijds verliezen we van ploegen waartegen we eigenlijk altijd moeten winnen. Dat zegt veel over hoe lastig deze reeks is.”

Frederik Willaert: “Ook wij moeten veel spelers missen, waardoor we wekelijks met een uitzonderlijk jonge ploeg aan de aftrap verschijnen. We doen het onverhoopt goed en zijn heel tevreden over de gang van zaken.”

Nu jullie daar staan, willen jullie wellicht zo lang mogelijk een rol bovenin spelen?

Frederik: “Het was de ambitie om een rustig seizoen in de middenmoot te beleven, dus we zijn aangenaam verrast. Het is echter niet de bedoeling om dit seizoen al de eindronde te spelen, maar we sluiten het natuurlijk niet uit. Op termijn nog een stapje hoger zetten, is niet meteen onze bedoeling, want eerste provinciale is een ideale reeks voor een club als Diksmuide.”

Kristof: “Onze ambitie blijft de top vijf en daar slagen we voorlopig in. Hopelijk kunnen we die lijn doortrekken.”

De match van zaterdag is een om naar uit te kijken. En dat is waarschijnlijk nog een understatement.

Kristof: “Dat is het heel zeker. Ik durf er geen exacte datum op plakken, maar het is waarschijnlijk al een jaar of tien geleden dat beide ploegen het op dit niveau nog tegen elkaar opnamen. En voor mij is het als Diksmuideling natuurlijk nog extra speciaal. Ik ken heel veel mensen in Diksmuide en heb een goede verstandhouding met het Diksmuidse bestuur. Ik ken het Diksmuidse huis en omgekeerd is dat ook het geval. We hebben weinig geheimen voor elkaar.”

Frederik: “We staan bij elkaar in de klassering en het is inderdaad al jaren geleden dat we nog tegen elkaar speelden, dus dat geeft deze derby nog wat extra kleur. We zijn benieuwd.”

Zien jullie het Diksmuidse project als een bedreiging voor waar jullie mee bezig zijn, Kristof?

Kristof: “Ik weet wie er allemaal achter het mooie project zit en ben er dan ook ten volste van overtuigd dat het volledig zal slagen. Zo’n jeugdacademie uit de grond stampen is niet simpel, maar ze zijn er toch maar mooi in geslaagd. Dat is iets om jaloers op te zijn. We zien het echter niet als een bedreiging, maar eerder als een voordeel om dergelijk mooie jeugdopleiding in de buurt te hebben. De getalenteerde spelers die dat willen, kunnen bij de buur een trapje hoger spelen. Je kunt dat toch niet tegenhouden. Omgekeerd kan het trouwens ook: wie liever op gewestelijk niveau aan de slag wil, kan bij ons terecht. Ik sta zeker niet weigerachtig tegenover een officiële samenwerking.”

Frederik: “Er is vroeger al eens over een samenwerking gesproken geweest, maar dat is dan uiteindelijk niet doorgegaan. Ik heb veel respect voor wat ze in Boezinge in deze moeilijke tijden verwezenlijken en hoop dat ze het nog vele jaren volhouden.”

Tot slot: durven jullie je aan een pronostiekje te wagen?

Kristof: “Ik verwacht me aan een open partij met veel kansen en ambiance. Met een gelijkspel zouden wij best wel kunnen leven.”

Frederik: “Laten we zeggen dat we hopen op een overwinning, maar met een gelijkspel ook wel tevreden kunnen zijn. We zullen ze dan thuis wel pakken. (lacht) Maar laten we vooral hopen op een attractieve match met veel volk en ambiance.”

Zaterdag 4 december om 18.30 uur: Sassport Boezinge A – KSV Diksmuide A.