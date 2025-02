Voorzitter Gregorio Salhi niet te spreken over scheidsrechter in duel van KSV Bredene: “Veertien minuten blessuretijd was ongehoord”

Bij KSV Bredene lijkt de rust terug. Zo goed als iedereen weet waar z’n toekomst ligt. Toch werd die relatieve rust afgelopen zondag rond 17 uur flink verstoord. Leider Rumbeke scoorde in minuut 101 (!) de winninggoal.

“Volgens trainer Joey Corvelyn, die z’n chrono altijd bij de hand heeft, zelfs in minuut 104”, beweert voorzitter Gregorio Salhi. “In het protest vielen nadien nog enkele rode kaarten. Heel jammer. Jonge gasten worden veel te snel naar omhoog geduwd om het tekort aan scheidsrechters op te lossen.”

Ref van dienst zondagnamiddag aan de Spuikom was Victor Ceulemans. Hij stond dit seizoen al eens in het oog van een storm toen hij in november in tweede provinciale A het duel tussen SK Eernegem en Daring Brugge aan de rust stopzette. In Bredene sloot hij na het doelpunt van Rumbeke Milan Denolf, Neal Moss en Niels Bataille uit. Eerder waren trainer Corvelyn en Dreni Berisha weggestuurd. Uitsluitingen die wellicht nog gevolgen krijgen. “Daar gaan we ons proberen tegen te wapenen”, aldus Salhi. “Veertien minuten laten overspelen in een match waarin enkel de onterechte rode kaart voor trainer Corvelyn voor oponthoud zorgde, is er flink over. Bovendien hadden we een punt verdiend en dwongen we zelfs de beste kans van de match af.”

Intussen probeert de voorzitter van Bredene naar volgend seizoen toe een spelerskern te vormen die in eerste provinciale een goed figuur slaat. Salhi kwam tot een akkoord met Ibragim Akthakhanov (tot de voorbereiding out met kruisbandletsel), Ashab Magomadov, Mehdi Hossaini, Jayden Mercy, Liam Cousaert, Tibo Brouckmeersch, Alexander Vassiliev en Kenji Verminck. “Onze blijvers”, verduidelijkt de preses van de kustploeg.

Voor het overige zijn er veel vertrekkers. Doelman Thibault Dezutter is de laatste. Hij gaat volgend seizoen bij KV Diksmuide Oostende de strijd aan met titularis Gilles Vercruysse. “We hebben al vier nieuwkomers, maar die namen kunnen we pas volgende week bekendmaken”, beweert Salhi. “Niels Bataille helpt ons bij de uitbouw van de selectie. Hij speelt volgend seizoen voor Blankenberge. Over één of twee jaar zie ik hem bij ons terugkeren. En hij zal niet de enige zijn.” (HF)

Zondag 9 februari om 15 uur: KWS Houthulst – KSV Bredene.