Voorzitter Greg Salhi over betalingsachterstand KSV Bredene: “Even gezond verstand gebruiken”

Storm in een glas water? Het bestuur van KSV Bredene is een beetje achter met betalingen van spelers en staf. Er wordt vanuit bepaalde hoek gedreigd met staken. Volgens voorzitter Greg Salhi komt alles deze week in orde.

“De laatste betaling van 2024 moet nog gebeuren”, beweerde de preses van de eersteprovincialer maandagnamiddag. “In principe zijn we een week te laat. Dinsdagochtend worden die betalingen uitgevoerd. Ik ga er vanuit dat de training van het eerste elftal dinsdagavond gewoon doorgaat. Dat heb ik met speler-trainer Niels Bataille besproken.”

Onnodig

Uiteraard is Greg Salhi not amused met het uitlekken van de zogenaamde betalingsproblemen van z’n club. “Dit hoefde niet naar buiten te komen”, vloekte de voorzitter. “Als bij elke club die een week te laat betaalt zo’n commotie ontstaat? Dit is jammer. Zeker als je weet welke inspanningen we elk jaar doen om alles rond te krijgen. Het is wat het is. We weten dat we een week te laat zijn. In het verleden hebben ze al langer moeten wachten.”

Er is nooit rook zonder vuur. Naar volgend seizoen moeten de spelers van KSV Bredene inleveren. Of zullen ze een andere club moeten zoeken als ze daar niet kunnen mee leven. “We hebben half november al gecommuniceerd dat het budget van de club volgend seizoen naar beneden gaat”, vulde Salhi aan. “Het wordt elk jaar moeilijker.”

Kostenplaatje

De voorzitter van KSV Bredene moet vaststellen dat zijn club net iets te snel groeit. “In twee jaar tijd kenden we vier promoties”, verklaarde Salhi. “Met ons eerste elftal klommen we van tweede naar eerste provinciale. Met de A-ploeg van onze vrouwenwerking stegen we naar eerste nationale, waar die ploeg weer bovenin meedraait. Ook de B- en C-ploeg van onze vrouwen klommen naar een hogere reeks. Dat ging misschien wat te snel. Intussen zitten we aan bijna 600 actieve leden. Het kostenplaatje is enorm gestegen. We hebben eens een rustig jaar nodig. Nu moeten we even ons gezond verstand gebruiken. Het blijft wel de bedoeling ons in eerste provinciale te handhaven.”

Zaterdag 11 januari om 19 uur: KSK Oostnieuwkerke – KSV Bredene.