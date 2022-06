Voorstellen reeksindeling provinciaal voetbal bekend

Het ‘Competitions Department Voetbal Vlaanderen’ maakte de voorstellen tot reeksindeling voor West-Vlaanderen bekend. Clubs kunnen hun opmerkingen nog formuleren, volgende week worden die dan op woensdag 15 juni behandeld. Daarna neemt men een gemotiveerde eindbeslissing over de reekssamenstelling 2022-2023.

Eerste provinciale: zes nieuwkomers

In eerste provinciale geen verrassingen uiteraard, maar wel één team meer dan vorig jaar. Toen telde de reeks maar 15 ploegen, nu zijn dat weer de obligate 16 en dus werd de reeks van onder uit aangevuld met één ploeg. Maar er zijn ook met heel wat nieuwe clubs, want met SC Wielsbeke, SK Roeselare-Daisel, E. Wervik en KSV Rumbeke promoveerden maar liefst vier teams. De reeks telde met SC Zonnebeke ook maar één daler. Nieuw in de reeks zijn kampioenen KSV Veurne (2A) en KSV Wevelgem C. (2B) en de andere promovendi Deerlijk Sp., KFC Moen, KSV Jabbeke en KFC Varsenare.

Tweede provinciale: ‘Roeselaarse’ ploegen opgesplitst

Voor tweede provinciale wordt bij de reeksindeling de provincie horizontaal in twee gedeeld. Dus ploegen uit het noorden en het zuiden zitten sowieso bij elkaar, die in het centrum van de provincie zien soms derby’s aan hun neus voorbij gaan. Uit het ‘Roeselaarse’ zitten Moorslede, Zonnebeke, Beselare en Westrozebeke samen, in de andere reeks vinden we Houthulst, Ardooie, Dosko Beveren en Club Roeselare terug. Opvallend is wat vroeger de B-reeks was nu de A-reeks heet en omgekeerd. “Het belangrijkste is de indeling van de reeksen. Die naamgeving leven we dan wel nog eens voor, het kan dat dat nog aangepast wordt”, klinkt het bij Walter Lava.

Derde provinciale: Hooglede en Gits naar de A-reeks

In derde provinciale behield men de vertrouwde naamgeving. In de A-reeks – zeg maar de Westhoekreeks – zijn E. Hooglede (vorig jaar C-reeks) en stijger VP Gits samen ondergebracht, met daler SK Staden en SK Roeselare-Daisel B. De B-reeks omvat ploegen van de oostkust, het Brugse en het de regio Tielt, de C-reeks is dan weer een reeks vol derby’s.

Vierde provinciale: Kuurne A en B elk in andere reeks

63 ploegen in vierde provinciale C en ook hier werd de vroegere logica van naamgeving niet aangehouden, maar ook daar komt misschien nog verandering in. Gistel keert terug met een eerste elftal, Fusion Oostende is nieuw en zowel Blankenberge, KM Torhout, Oostkamp, Pittem, Heestert, Kuurne en Pittem starten met een B-ploeg. Voor Kuurne betekent dat dat de A- en de B-ploeg op hetzelfde niveau acteren en dus niet in dezelfde reeks kunnen ondergebracht worden. De B-ploeg van Kuurne komt in de Kortrijkse reeks terecht, het A-team mag in de Westhoek-reeks gaan doen.

Damesvoetbal

Ook de reeksen in het provinciale damesvoetbal zijn bekend. Daar geen verrassing, ieder niveau telt slechts één reeks, van eerste tot derde provinciale.