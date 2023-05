Volg hier live vanaf 18.30 uur de loting van de provinciale voetbaleindrondes

‘t Bourgondisch Kruis in Beveren-Roeselare is opnieuw de plaats waar dinsdagvond 2 mei de loting van de provinciale voetbaleindrondes plaats vindt. Niet enkel ploegen die nog azen op promotie gaan er in de trommel, ook voor degradatie worden nog barragematchen gespeeld. De loting vangt aan vanaf 18.30 uur.

Afgelopen weekend stond de slotspeeldag op het programma, alle kampioenen en eindrondedeelnemers zijn nu bekend. Die teams krijgen dinsdagavond 2 mei te horen tegen wie ze uitkomen.

Dit jaar wordt de eindronde ook anders georganiseerd, naar analogie met de andere provincies. De duels worden niet meer afgewerkt met een heen- en terugwedstrijd, maar in één match. Alle eindrondedeelnemers worden in één pot gegooid, de eindrondes worden dus niet meer per reeks betwist.

Deze middag werd al de loting voor de interprovinciale eindronde verricht met namens West-Vlaanderen WS Lauwe, Sassp. Boezinge en KSV Diksmuide als deelnemers.

Tweede provinciale

Volgende acht ploegen plaatsten zich voor de eindronde. Die wordt dus niet meer per reeks betwist, alle ploegen komen in één pot terecht en er wordt gewerkt met rechtstreekse uitschakeling. De gele kaarten vallen weg, ook voor wie op de slotspeeldag zijn derde gele kaart pakte.

Wedstrijden staan standaard op zondag om 15 uur, wedstrijdwijzingen moeten door de clubs tegen woensdag aangevraagd worden.

In principe wordt nog gespeeld in tweede provinciale om één extra promotieticket.

De loting vindt plaats in het bovenzaaltje van ‘t Bourgondisch Kruis.

2A: SC Zonnebeke, KFC Poperinge A, SK Westrozebeke en KVK Avelgem A

2B: KVC Ardooie, WS Houthulst A, Jong Male en VV Koekelare A

Loting

Zondag 7 mei om 15 uur (wedstrijdwijzingen nog mogelijk)

Wedstrijd 1: KWS Houthulst A – KVC Ardooie

Wedstrijd 2: SK Westrozebeke – SC Zonnebeke

Wedstrijd 3: VV Koekelare A – Jong Male

Wedstrijd 4: KVK Avelgem A – KFC Poperinge A

Tweede ronde

Wedstrijd 5: Winnaar wedstrijd 4 – Winnaar wedstrijd 1

Wedstrijd 6: Winnaar wedstrijd 3 – Winnaar wedstrijd 2

Finale

Wedstrijd 7: Winnaar wedstrijd 5 – Winnaar wedstrijd 6

Opmerkelijk: de vier teams uit de A-reeks spelen tegen elkaar, die van de B-reeks eveneens.

Ook in de barragewedstrijd tussen KSK Beveren-Leie en Dosko Kanegem, respectievelijk 13de in tweede provinciale A en B, werd geloot voor het thuisvoordeel. Beide clubs dienden echter klacht in en betwisten.

Zondag 7 mei om 15 uur

KSK Beveren-Leie – Dosko Kanegem

De thuisploeg moet instaan voor de kosten voor de refs, de inkomsten uit toegangstickets gaan voor 2/3 naar de bezoekers en voor 1/3 naar de thuisploeg die ook de kantine-inkomsten heeft natuurlijk.

Derde provinciale

Volgende 12 ploegen plaatsten zich voor de eindronde. Zij komen allemaal in één pot terecht en niet meer per reeks zoals vroeger het geval was.

3A: Dosko Sint-Kruis, E. De Haan, KDC Ruddervoorde en KWS Oudenburg

3B: Jespo Komen-Waasten, KSV Diksmuide B, KVP Gits en Sparta Dikkebus

3C: KFC Aalbeke, SV Ingelmunster A, BV Otegem en KFC Marke A

Loting

Zondag 7 mei om 15 uur

Wedstrijd 1: Jespo Komen-Waasten – Sparta Dikkebus

Wedstrijd 2: KVP Gits – KFC Marke A

Wedstrijd 3: Dar. Ruddervoorde A – De Haan

Wedstrijd 4: KWS Oudenburg – SV Ingelmunster A

Wedstrijd 5: BV Otegem – Dosko Sint-Kruis

Wedstrijd 6: KFC Aalbeke Sp. – KSV Diksmuide B

Finales

Zondag 14 mei om 15 uur

Wedstrijd 7: Winnaar wedstrijd 2 – Winnaar wedstrijd 6

Wedstrijd 8: Winnaar wedstrijd 5 – Winnaar wedstrijd 4

Wedstrijd 9: Winnaar wedstrijd 1 – Winnaar wedstrijd 3

In principe zijn er drie stijgers, maar als SV Anzegem, Deerlijk Sp. en KSKV Zwevezele allen een doorstart nemen in vierde provinciale, stijgen alle zes de finalisten.

Mochten er nog extra West-Vlaamse stijgers zijn in de interprovinciale eindronde, dan kan er zelfs een zevende team mee promoveren. Er wordt daarvoor een klassement (van de verliezers) opgemaakt bij de stand na 90 minuten. Het verschil daar zo klein mogelijk houden is van belang, mocht je toch de wedstrijd verliezen.

Eindronde bijkomende dalers derde provinciale

Deelnemers: KFC Damme (3A), SK Zillebeke (3B) en SC Oostrozebeke (3C).

Ploeg A:

Ploeg B:

Ploeg C:

Zondag 7 mei om 15 uur

Zondag 14 mei om 15 uur

Donderdag 18 mei om 15 uur

Vierde provinciale

Volgende 16 ploegen plaatsten zich voor de eindronde. Zij komen allemaal in één pot terecht en niet meer per reeks zoals vroeger het geval was.

4A: FA Nieuwpoort, WS Zarren, KV Koksijde-Oostduinkerke en SVD Kortemark.

4B: KFC Varsenare B, VV Westkapelle, KSC Oostkamp B en KM Torhout B.

4C: Hulste Sp., KFC Doomkerke, KVK Avelgem B en WS Bellegem.

4D: VK Langemark-Poelkapelle, GS Voormezele, Brielen Sp. en SK Elverdinge.

Loting

Zondag 7 mei om 15 uur

Wedstrijd 1:

Wedstrijd 2:

Wedstrijd 3:

Wedstrijd 4:

Wedstrijd 5:

Wedstrijd 6:

Wedstrijd 7:

Wedstrijd 8:

Tweede ronde

Zondag 14 mei om 15 uur

Wedstrijd 9:

Wedstrijd 10:

Wedstrijd 11:

Wedstrijd 12:

Finales

Donderdag 18 mei om 15 uur

Wedstrijd 13:

Wedstrijd 14: