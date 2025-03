Voetbalbond schorst Milan Denolf van KSV Bredene drie jaar voor fysieke agressie tegen scheidsrechter

Voor Milan Denolf (25) heeft het tumult op het einde van de match tussen KSV Bredene en leider KSV Rumbeke zware gevolgen. De speler van Bredene wordt drie jaar geschorst. Tot 23 februari 2028 mag hij niet voetballen.

In minuut 101 (!) werd de match tussen Bredene en Rumbeke in het voordeel van de leider beslist. Thomas Timmerman scoorde diep in de toegevoegde tijd de enige goal van die partij. Meteen daarna gingen de poppen aan het dansen. Scheidsrechter Victor Ceulemans (20) was kop van jut.

Slag en schop

Dreni Berisha wordt tot 30 juni 2025 geschorst. Milan Denolf moet zelfs drie jaar langs de kant blijven. Volgens het verslag van de spelleider werd hij niet alleen verbaal aangevallen, maar ook fysiek. Zo blijkt uit het verslag:

“Milan Denolf komt bij de 0-1 samen met Jordy Brock op me afgesprint en komt dreigend neus aan neus staan. Hierbij roepend ‘dankzij jou gebeurt dit hier allemaal’, ‘je bent nog niet thuis debiel’, ‘je moet hier nooit meer komen’ en ‘jij vuile sukkelaar’. Bij het uitschreeuwen van die laatste bedreiging geeft Milan Denolf me een vuistslag op mijn linkerborst. Intussen werd ik omsingeld door meerdere spelers van Bredene en gaf Milan Denolf me in het tumult nog een stamp met zijn studs op mijn linkerknie. Vervolgens richtte hij zijn woede op assistent Benny Vanacker die zijn gezicht moet beschermen door de slaande handen van Milan Denolf.”

Buiten proportie

Aanvankelijk werd een schorsing van drie jaar gevraagd. In beroep werd dat tot één jaar herleid. Omdat Milan Denolf nooit eerder werd gesanctioneerd. Het Bondsparket ging in beroep tegen die uitspraak. Het Beroepscomité Voetbal Vlaanderen sprak een straf van drie jaar uit. “Omdat uit foto’s en een medisch attest van de scheidsrechter blijkt dat hij wel degelijk het slachtoffer was van fysieke agressie”, lezen we in de besluitvorming.

Eersteprovincialer KSV Bredene moet in volle strijd om het behoud extra spelers missen. “De strafmaat is buiten proportie”, vindt speler-trainer Niels Bataille die zelf ook nog drie weken langs de kant moet blijven. “Milan Denolf geeft toe dat hij de scheidsrechter vastnam, maar niet dat hij hem een slag op de borst en een trap op de knie gaf.”