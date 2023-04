Vincent Mispelaere (SV Wevelgem City) geeft straks de fakkel door: “Combinatie wordt te moeilijk”

SV Wevelgem City liet vorige speeldag aan huis tegen het bescheiden Meulebeke een steek vallen, kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel en ziet de achtervolgers WS Lauwe en Boezinge naderen tot op vier punten. Zaterdag trekken de jongens van T1 David Decock naar Varsenare, waar ze opnieuw moeten aanknopen met een zege.

Ondertussen is Wevelgem een samenwerkingsakkoord aangegaan met buur NS Heule. “Een samenwerking waarbij de eigenheid van beide clubs behouden blijft”, schept voorzitter Vincent Mispelaere duidelijkheid. “Een win-winsituatie voor beide clubs. Bij ons zijn sommige jongeren nog niet rijp om de overstap te maken naar de A-ploeg, te goed om in onze B-ploeg te spelen in vierde provinciale.

“Derdeprovincialer Heule biedt op dat vlak voor ons de beste oplossing. De spelers, als ze dat zelf willen uiteraard, kunnen de overstap maken en zich bij Noordstar verder ontwikkelen, terwijl onze vrienden uit Heule niet moeten gaan scouten om versterking binnen te halen.”

“Bij mijn opvolger en vriend, Wouter Verrote, is de club in goede handen”

“Wanneer er zich een jong talent bij Heule manifesteert, krijgen wij dan als eerste de kans om die jongen binnen te halen. Voordeel voor onze club is dat onze eventuele uitgeweken spelers niet van de radar verdwijnen. Voorts kunnen we met onze damesploeg nog veel leren van Noordstar.”

“Voor alle duidelijkheid, Heule wordt geen satellietploeg van Wevelgem. Net als wij zullen de Heulse voorzitter Christophe Bertier en zijn bestuur hun eigen koers blijven varen. Die samenwerking biedt zeker kans op slagen. Vorig seizoen hebben al een drietal Wevelgemse jongeren de overstap gemaakt. Ook voor komend seizoen zullen er allicht nog enkele volgen.”

Steeds moeilijker

Vincent Mispelaere is als voorzitter aan zijn laatste weken begonnen. “Klopt”, beaamt de huidige preses. “Naast voorzitter van SV Wevelgem City ben ik ook directeur van het bedrijf PlastIQ met vestigingen in Kortrijk, Brussel en Genk. Daarnaast ben ik ook voorzitter van het Regionaal technologisch Center in Kortrijk en zetel ik in diverse raden van bestuur van organisaties en bedrijven.

“Met al deze professionele bezigheden wordt het steeds moeilijker om mijn job als voorzitter van de mooiste club van het land in te vullen zoals ik het wens. Na 10 jaar in het bestuur als ondervoorzitter jeugd, secretaris en de laatste 4 jaar als voorzitter kan ik met enige trots zeggen dat er vandaag een sterke club op het veld staat.”

“Tevens een warme club met een stevige structuur, geëngageerde bestuurders, sponsors en een trouwe schare supporters en vrijwilligers. En het is een hele geruststelling dat de club bij mijn opvolger en goede vriend Wouter Verrote in goede handen is”, besluit Vincent Mispelaere.

(AV/foto MPM)

Zaterdag 1 april 19.30 uur: FC Varsenare-SV Wevelgem City