Viktor Notebaert (KSV Rumbeke – 1): “Onze vereniging verdient om hogerop te spelen”

In eerste provinciale moest KSV Rumbeke tot in minuut 101 wachten op de winninggoal bij Bredene. Daardoor blijft het team van coach Fanny Schamp mooi op kop met 52 punten. Eerste achtervolger is Boezinge op twee punten, maar zij tellen één wedstrijd meer.

“De wedstrijd op Bredene was inderdaad moeilijker dan gedacht”, opent kapitein Viktor Notebaert. “Vanaf de eerste minuut merkte je dat de kustploeg er een pittige partij zou van maken. Desondanks geraakte Essevee wel aan de nodige kansen, maar verzilveren was een ander paar mouwen. Finaal kon Thomas Timmerman ons alsnog over de streep trekken. Meteen ontstond er door de plaatselijke ploeg een groot tumult waarbij nog drie rode kaarten werden getrokken.”

Zaterdag trekt KSV Rumbeke naar Oostnieuwkerke. “Uit het verleden weet ik dat een derby altijd spannend is. Oostnieuwkerke maakt nu misschien wel een mindere periode mee, dan nog blijven we op onze hoede en gaan vanaf de eerste minuut moeten plankgas geven willen we de ongeschonden thuisreputatie behouden.”

Ondertussen is voorzitter Bouckaert al bezig met volgend seizoen. “Stefaan Bouckaert wil duidelijk verder met de huidige kern, vandaar dat ik ook een nieuwe verbintenis ondertekende. Nu volgen nog enkele gerichte versterkingen en daarmee wil hij ook in het nationaal voetbal geen mal figuur slaan. Vóór Rumbeke speelde ik acht jaar bij Harelbeke en twee jaar bij Gullegem en amuseerde me er rot op dat niveau. Nu moet dat straks ook lukken met KSV Rumbeke, want onze vereniging verdient om hogerop te spelen. Maar eerst moeten we de titel zien binnen te halen”, besluit de 29-jarige consultant uit Bavikhove het gesprek. (SBR)

Zaterdag 8 februari om 19 uur: KSV Rumbeke – KSK Oostnieuwkerke.