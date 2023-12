Vanhaverbeke met Boezinge tegen ex-ploeg Wevelgem

Zaterdag is er Sassport Boezinge SV Wevelgem City. Terwijl de Vlassers vorige speeldag op eigen veld met 1-2 aan het kortste eind trokken tegen Varsenare, hield het Boezinge van T1 Dylan Vanhaverbeke leider Diksmuide in bedwang (0-0). Boezinge en Wevelgem staan samen op de zesde plaats. Geen van beide ploegen kan het zich veroorloven om zaterdag met lege handen achter te blijven.

Vorig seizoen, toen Wevelgem op weg was naar een tweede opeenvolgende titel, kwam het tot een plotse breuk tussen de paars-witten en T1 Dylan Vanhaverbeke. Lang moest Vanhaverbeke niet werkloos toekijken. Boezinge drukte de ex-Wevelgemnaar in de armen. De broers Dieter en Mathias Meulenyzer volgden hun trainer en willen zaterdag graag winnen tegen hun ex-ploeg.

Mee met ‘de bende’

Over de breuk met Wevelgem wil Dylan Vanhaverbeke het niet meer hebben. Des te meer over de wedstrijd van komende zaterdag. “Uiteraard heeft mijn ex-ploeg geen geheimen voor mij”, zegt Dylan. “En wij niet voor hen. Wat mijn spelerskern betreft, wij baden niet in weelde. Aanvallend heb ik wel heel wat keuzemogelijkheden, maar voor het middenveld en de verdediging is het aanbod eerder beperkt. Toch zijn we mee met ‘de bende’ en moeten we onze ambities nog niet opbergen.”

Dylan Vanhaverbeke kan met twee titels trots terugkijken op zijn passage bij Wevelgem. “Zonder corona en de plotse scheiding waren het er wellicht zelfs nog meer geweest. Toen de competitie wegens corona al vroeg werd stilgelegd, stonden we na vijf wedstrijden met het maximum aan de leiding. Maar dat is het verleden.”

“Bij Boezinge ben ik bij een ambitieuze club beland. Zonder het uitvallen van enkele sterkhouders hadden we ongetwijfeld meegedaan voor de titel. Het kan uiteraard nog altijd, maar we mogen niet veel punten meer te grabbel gooien. Vorige week op leider Diksmuide, waar we een verdiend punt pakten, hebben we bewezen dat onze ambities terecht waren en nog altijd zijn. Vandaar dat we het ons niet kunnen veroorloven om tegen mijn ex-ploeg Wevelgem punten te grabbel te gooiden”, besluit Dylan Vanhaverbeke. (AVW)