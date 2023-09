Unieke stunt in eerste provinciale: spits Thibo Janssens van KFC Varsenare scoort vier keer in blessuretijd: “Dit is echt te gek voor woorden”

Zaterdagavond heeft KFC Varsenare voor een stunt gezorgd in eerste provinciale: Thibo Janssens scoorde vier keer in blessuretijd! Een unicum bij Voetbal Vlaanderen!

Tot op het einde van de reguliere speeltijd in de clash tegen Dottignies zag het er naar uit dat het FC Varsenare van T1 Stefaan Ameel een eerste nederlaag zou lijden. De bordjes wezen op dat moment 1-2 aan. Maar dan schoot Thibo Janssens uit zijn krammen. Sportief verantwoordelijke Danny De Coninck doet ons het verhaal vanop de eerste lijn.

In blessuretijd

“Ik heb Thibo Janssens bij ons zien opgroeien. Hij is immers een eigen opgeleid element dat doorgroeide naar de eerste ploeg. Met ingang van de blessuretijd werd Ebrima Camara gehaakt in de grote rechthoek. Thibo aarzelde niet, nam zijn verantwoordelijkheid en verzilverde de strafschop haarfijn”, getuigt Danny De Coninck.

“Twee minuten later pakte hij uit met een magistrale solo en werd foutief gestuit. De zelfzekere Thibo ging opnieuw achter de bal staan en knalde ook die elfmeter tegen de netten. Zo’n overweldigend offensief van onze jongens maakte ik nooit eerder mee. Thibo stond nog twee keer op de goede plaats om prachtig collectieve voorbereidend acties te verzilveren. Het in puntennood verkerende Dottignies bleef maar tijd rekken en kreeg van de goed leidende referee lik op stuk.”

Unicum

Thibo Janssens scoorde in minuut 91, 93, 95 en 97, om de twee minuten zeg maar. Dit is een unicum bij voetbal Vlaanderen. Het daaropvolgend feestje duurde tot drie uur in de nacht. En Thibo Janssens, 21 lentes jong, gaat de annalen in van de provinciale voetbalgeschiedenis.

Hij is het exponent van de doorgedreven jeugdopleiding die Dany De Coninck jaren geleden opstartten. Piepjonge talenten worden opgeleid in vierde provinciale, bij Varsenare B. Eens klaar voor het grote werk schuiven ze door naar eerste provinciale, bij topcoaches als Stefaan Ameel en Steven Lampo. Intussen voert KFC Varsenare de lijst aan met het maximum der punten.

“Bij twee schitterende collectieve acties van de ploegmaats stond ik op de goede plaats” – Thibo Janssens

De bescheiden prille twintiger kon het op maandagochtend nog niet geloven: “Dit is echt te gek voor woorden. Na 90 minuten stonden we met 1-2 in het krijt. Ik dacht dat het eerste verlies een feit was. Plots kregen we een penalty toegewezen. Strafschoppen verzilveren is mijn verantwoordelijkheid.”

“Bij 2-2 kreeg ik plots een ingeving. Ik zou een individuele actie proberen, drong de grote rechthoek binnen en werd gehaakt. De tweede elfmeter omzetten lukte ook, ik denk niet dat ik al één keer miste vanop de stip. En nog floot de scheidsrechter niet af. Bij twee schitterende collectieve acties van de ploegmaats stond ik op de goede plaats. Stel je voor, vier goals binnen de zes minuten!”

Belangrijke trainingsweek

“Al van mijn 17 lentes voetbal ik in Varsenare. Voorheen vertolkte ik de functie van linker bankzitter bij de bovenbouw van KV Oostende. (lacht) Alles loopt hier als een trein. Maar wie begint te zweven, krijgt het aan te stok met ons trainersduo Stefaan Ameel en Steven Lampo.”

“Ze lieten ons zaterdagnacht wel even uit de bol gaan. Het wordt overigens een belangrijke trainingsweek, we maken ons op voor de kortste verplaatsing van het seizoen: naar de buren van Zedelgem. Wij prijken op één, zij torsen de rode lantaarn. Na zaterdag mogen ze van mij alles winnen.” (JPV)