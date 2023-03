Trefzekere Thibau Laevens maakt zich met Boezinge A (1) op voor topper: “Tegen Blankenberge zal het bikkelen worden”

Sassport Boezinge A kon op eigen veld tegen Varsenare de drie punten niet thuishouden. Door dit puntenverlies loopt Wevelgem twee punten uit en sluipen ook WS Lauwe en SC Blankenberge weer wat dichter. Zondag is er de topper in Blankenberge.

Tegen Varsenare moest Dylan Vanhaverbeke wat schuiven, want voorin ontbrak Kevin Chateau. “Met een ploeg als Varsenare ben je nooit klaar”, weet aanvaller Thibau Laevens (22). “Gelukkig kon ik een kwartier voor tijd scoren vanop de stip, meteen ook goed voor de 1-1-eindstand.” Zondag volgt de trip naar Blankenberge. In de heenronde moest de match herspeeld worden na een incident met een dronken toeschouwer. De replay werd uiteindelijk gewonnen door Boezinge. Maar Blankenberge is nog steeds niet uitgeteld. “Bij winst kunnen we hen op acht punten zetten, bij een nederlaag komen ze akelig dicht, maar ze blijven wel sowieso achter ons. Uiteraard gaan we vol voor de winst, zodat we in het spoor blijven van Wevelgem. Het zal een echte bikkelwedstrijd worden. Zij zullen extra gemotiveerd zijn door wat er zich in de heenronde afspeelde”, aldus de Kortrijkzaan, wiens eerste seizoen het is bij Sassport Boezinge.

Even in Italië

Na zijn jeugdopleiding bij onder meer KV Kortrijk en AA Gent koos hij even voor een buitenlands avontuur bij het Italiaanse Sambenedettese. Vorig seizoen kwam hij over van Roeselare-Daisel. “Ik heb de voorbije jaren veel pech gekend op extrasportief vlak, maar hier valt alles in zijn plooi en ik ben tevreden over mijn prestaties dit seizoen. Ik zit hier echt goed en koos dan ook voor een verlengd verblijf. Liefst in derde amateur, want ik ben nog jong en heel ambitieus. Om dat doel te bereiken, gaan we de komende weken en maanden nog vol aan de bak”, besluit de ramenwasser. (API)

Zondag 5 maart om 15 uur: SC Blankenberge Sassport Boezinge A.