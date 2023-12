Trainerswissel loont voorlopig voor KFC Meulebeke (1)

Het waren turbulente weken voor KFC Meulebeke. Nadat Steve Swaenepoel de handdoek had geworpen, moest het bestuur op zoek naar een nieuwe trainer. Bovendien stond de ploeg helemaal onderaan, met slechts vier punten. Dan is het niet makkelijk om iemand te vinden die de degradatiestrijd wil aangaan. Rik Bouckaert hapte toe.

“Zulke zaken hebben toch een impact op de spelersgroep”, zegt Arthur Declercq (26), die aan zijn vijfde seizoen bij KFCM bezig is. “Waar het de voorbije weken toch wel hectisch was, keerde tegen Racing Waregem het tij na de rust. Het mirakel gebeurde in het Mirakelstadion in Waregem. Bij de rust zag het er bij een 2-0-achterstand niet goed uit, maar na een erg motiverende speech van onze trainer kwamen wij gedreven op het veld. We kwamen gelijk en in de laatste minuut van de extra tijd kregen we een terechte strafschop… Die ging binnen en de euforie was groot bij iedereen. Winst tegen een goed team en weg van de laatste plaats.”

Andere accenten

“Een nieuwe trainer moet zich altijd inwerken bij zijn spelers”, zegt Declercq. “Er worden andere accenten gelegd. Onze ploeg vormt een hechte groep, daar ligt het niet aan. We willen en moeten blijven samenwerken om uit het degradatiemoeras te kruipen. In eerste provinciale moet je week na week top zijn. We zijn zowat in de helft van de competitie en er is nog niets verloren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we in eerste kunnen blijven. De winst tegen een goede ploeg, na een verloren eerste helft, moet ons een boost geven om nu ook tegen Ardooie een sterke match te spelen en opnieuw de drie punten te pakken.” (WD)