Trainers van Sassp. Boezinge A en KSV Diksmuide A (1) over de derby: “Fans krijgen waar voor hun geld”

Met een zeven op negen lukt Sassport Boezinge een quasi perfecte seizoensstart. De ploeg van coach Angelo Paravizzini kan met vertrouwen uitkijken naar de thuismatch tegen KSV Diksmuide. De Boterjongens kenden met 2 op 9 dan weer een moeizame start. Beide trainers blikken vooruit op de burenstrijd.

Op bezoek bij KFC Varsenare leed Sassport Boezinge afgelopen zondag het eerste puntenverlies van het seizoen. “We pakten een domme rode kaart en gaven onze 0-1-voorsprong via een strafschop nog uit handen. Dan kan je als coach onmogelijk tevreden zijn”, klinkt Angelo Paravizzini streng. “Wie mij een beetje kent weet dat ik een hekel heb aan overtredingen in onze zestienmeter. Het zijn onnodige risico’s die dan nog veelal, zoals zondag het geval was, puntenverlies met zich meebrengen. Als we onze grote ambities willen waarmaken zijn dat zaken die er zeker uit moeten.”

Geen grijze zone

Sassport ontvangt zaterdag KSV Diksmuide, een burenstrijd die altijd wel het nodig spektakel oplevert. “Diksmuide is een ploeg die altijd wil voetballen”, blikt de Boezingse coach vooruit. “Een ploeg die wij goed kennen en waar we graag tegen voetballen. Diksmuide heeft zich bovendien versterkt in het tussenseizoen, alle facetten zijn dus aanwezig om er een mooie pot voetbal van te maken. Dat Diksmuide slechts twee op negen pakte wil altijd wel iets zeggen, al zullen we ons daar niet op blindstaren. Er zal zaterdag volgens mij geen grijze zone zijn. Ofwel grijpen wij de tegenstander onmiddellijk bij de keel en kunnen we hen overtuigend kloppen. Ofwel komt Diksmuide met een extra dosis grinta en motivatie voor de dag en pakken zij hun eerste zege van het seizoen. De aanwezige supporters zullen in elk geval waar voor hun geld krijgen.”

Ik wil zaterdag meer focus en grinta zien bij mijn spelers

KSV Diksmuide liet thuis tegen Moen de kansen liggen en bleef achter met een 1-1-puntendeling. Blauw-geel begint zo met 2 op 9 aan het seizoen, geen ideale situatie om naar Boezinge af te zakken voor de derby.

Efficiëntie

“Tegen Moen heb ik 19 gemiste kansen in de zestien meter geteld”, baalt T1 Allan Deschodt. “Zelf hebben we amper iets weggegeven, op twee kansen en wat vrije trappen na. Dan is het duidelijk dat het schoentje momenteel knelt bij de efficiëntie. Dat was in Veurne al het geval en zag ik dus ook tegen Moen. Als je resultaten wilt behalen, is het afmaken van je kansen een belangrijk onderdeel.”

KSVD kon dus nog niet winnen en blijft zo achter met 2 op 9. “Of dat extra druk met zich meebrengt? Dat is eigenlijk een overbodige vraag”, countert Deschodt.

Angelo Paravizzini en Allan Deschodt staan zaterdag tegenover elkaar. (foto’s MG)

Dus ook voor de verplaatsing naar de buren uit Boezinge komt er de nodige druk bij kijken. “Boezinge is een topploeg, dus het wordt sowieso een lastige verplaatsing. Hun 7 punten tegenover die 2 punten van ons zeggen naar mijn mening echter niet veel over de waardeverhoudingen. Je moet daar doorheen kijken. Het is echter wel evident dat een overwinning zaterdag echt wel nodig is, anders kom je in een negatieve spiraal terecht en wordt de druk alleen maar groter.”

Blauw-geel haalde er in het tussenseizoen nochtans enkele versterkingen bij. “Vooral in de breedte zijn we versterkt. Bovendien haalden we er een pak ervaring bij, waardoor we enkele mindere punten van vorig seizoen hebben weggewerkt. We worden wel weer, net als vorig seizoen, met veel blessures geconfronteerd. Omdat de kern nu iets groter is, kunnen we dat wel wat beter opvangen. Ik wil zaterdag bij mijn team wel nog iets meer focus en grinta zien. De wil om te winnen moet meer dan ooit aanwezig zijn”, besluit Allan Deschodt. (TV/SB)

Zaterdag 24 september om 19 uur: Sassport Boezinge A – KSV Diksmuide A.