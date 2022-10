Topper (1) wordt vroegtijdig stilgelegd: “Uit schrik om te verliezen bleef Blankenberge binnen”

Heel wat opschudding op en naast het veld in de topper tussen Sassport Boezinge en KSC Blankenberge. De match lag een tijdje stil toen een toeschouwer verhaal ging halen bij de bezoekende doelman. De kustboys beslisten uiteindelijk om niet meer verder te spelen.

In een intens eerste halfuur met heel wat opstootjes hing er overduidelijk elektriciteit in de lucht in Boezinge. Op een schermutseling tussen een toeschouwer en de keeper van SC Blankenberge had weliswaar niemand gerekend. “Een man die bij ons eigenlijk niet bekend is, maar er in beschonken toestand wel voor gezorgd heeft dat de boel volledig is geëscaleerd”, klinkt het bij centrale middenvelder Jonas Vandermarliere. “In mijn lange carrière maakte ik dit nog nooit mee en laat het duidelijk zijn dat dit absoluut niet kan. Wel vinden wij het bijzonder flauw dat Blankenberge niet meer wilde verderspelen. De man was ondertussen uit het stadion verwijderd, zodat zowel wij als de supporters klaar waren voor het vervolg van de topper. Het is duidelijk dat zij hopen om de wedstrijd op die manier met 0-5 te winnen. Wij hadden de match volledig onder controle en Blankenberge pakte bovendien al drie keer geel. Als je uit schrik om te verliezen niet meer wil verderspelen, dan ben je voor mij geen waardige tegenstander, en al zeker geen titelkandidaat.”

Vizier op Moen

Of Sassport een 0-5-nederlaag aangesmeerd krijgt, is nog niet duidelijk. De 36-jarige Jonas Vandermarliere hoopt dat de match kan hervat worden, en richt het vizier ondertussen op een nieuwe topaffiche, zondag in Moen. “Een volledig onbekende tegenstander die wel een mooie seizoensstart doormaakt. Zij promoveerden vorig seizoen en willen die winnende reeks ongetwijfeld zo lang mogelijk aanhouden. Wij hebben echter bewezen dat we voetballend van geen enkele ploeg schrik moeten hebben en dat gaan we zondag weer bewijzen”, besluit de Poperingenaar. (TV)

Zondag 16 oktober om 15 uur: KFC Moen – Sassport Boezinge.