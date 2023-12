Tom Van Hulle zet stapje hoger bij Excelsior Zedelgem (1)

Excelsior Zedelgem koestert de medewerkers die zich inzetten. Huidig T1 Marc Calleeuw fungeerde destijds als assistent bij Rik Bouckaert. Zeven jaar geleden nam hij de fakkel over. Na het lopende seizoen trekt de huidige T1 naar Meulebeke. Zijn T2 Tom Van Hulle krijgt het vertrouwen en wordt de nieuwe hoofdcoach.

“Ik ben een blijver die een toffe vereniging koestert. Gedurende 13 jaar fungeerde ik als hoofdcoach in Hertsberge, de eerste seizoenen combineerde ik zelfs het trainerschap met het actief meevoetballen. Vervolgens ging het richting Zedelgem, waar ik de lichting U21 onder mijn hoede kreeg. Op een zondag rinkelde mijn telefoon. Marc Calleeuw meldde dat zijn T2 was vertrokken. Of ik hem wilde assisteren tijdens de match van de eerste ploeg. Binnen de kortste tijd stond ik naast hem, weliswaar achter de omheining want ik mocht niet in de neutrale zone. Ik bleef zijn tweede in bevel.”

“Dat is inmiddels zeven jaar geleden. We werken fantastisch samen en werden vrienden. Marc was de eerste om mij geluk te wensen bij mijn benoeming tot hoofdcoach door het voltallige bestuur. We vatten na Nieuwjaar samen de terugronde aan en zullen werken zoals we dat gewoon zijn. Pas volgende competitie kom ik op het voorplan. De functie verandert, de persoon niet. Nu staat mijn deur altijd open voor de jongens, ik zal die niet sluiten. Wel zullen de eindbeslissingen onder mijn bevoegdheid vallen.”

Appreciatie

De groep vindt de zet van onze beleidsploeg positief, ook dat is belangrijk. “Ik geef immers, nu nog samen met Marc, training aan kleppers die op nationaal niveau voetbalden of een verleden als prof hebben. Eén zaak zal me altijd bijblijven: het respect dat Marc Calleeuw voor mij betoont, vroeger en nu. Wees maar zeker dat de appreciatie wederzijds is en zal blijven”, besluit Tom Van Hulle. (JPV)