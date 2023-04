Tom Van Hulle (Excelsior Zedelgem 1): “Nu moeten we hopen op een tikkeltje geluk”

De toestand oogt verre van rooskleurig voor Excelsior. Toch toont het bestuur respect voor de trainers, die al zeven jaar lief en leed delen. T1 Marc Calleeuw, T2 Tom Van Hulle en keeperstrainer Sam De Jaeghere weten nu al dat ze volgend seizoen aan zet blijven.

Tom Van Hulle fungeerde 13 seizoenen als hoofdcoach in Hertsberge. Daarna trok hij naar Zedelgem om Marc Calleeuw te assisteren. Na één competitie samen promoveerden ze naar eerste provinciale, waar ze tot op heden stand hielden ondanks een beperkt budget.

Tom blijft zwoegen zonder morren: “De hele competitie door werden we geteisterd door blessureleed wegens contacten, allerminst spierletsels van op training. Sterkhouder Mackim Joos bijvoorbeeld zal dit seizoen niet meer aantreden wegens middenhandsbreuk. Dan is er nog goalgetter Nordin Behaeghel. Veelvuldig lag hij in de ziekenboeg, vaak voetbalde hij op halve krachten. Toch prijkt hij nog voorin in de topschutterstand.”

Beetje versterking

“We vertoeven op positie 12 met 25 punten. Meulebeke staat op elf met zes eenheden meer. Daar kunnen we niet meer aan. We moeten dus blikken naar onder. Nummers 13 Veurne en Oostnieuwkerke tellen slechts één punt minder. Het zou niet de eerste keer zijn dat er vijf ploegen degraderen uit eerste provinciale. Nu moeten we hopen op een tikkeltje geluk. Anderzijds komt het erop aan de huidige positie vast te houden tot einde seizoen. Er resten ons nog thuismatchen tegen KWS Lauwe en KFC Moen. Daartussenin trekken we naar de buren uit Varsenare. We hoeven van niemand geschenken te verwachten. Wij trainers geloven rotsvast in onze kleine groep al hebben we naar volgend kampioenschap aan ons bestuur toch een beetje versterking gevraagd. Er mag immers echt niet veel gebeuren. (JPV)

Zaterdag 15 april om 19 uur: Excelsior Zedelgem – KWS Lauwe.