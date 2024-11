Tim Langeraet is de nieuwe T1 van KVC Ardooie: “Het zal belangrijk zijn een reeks neer te zetten”

Begin deze week werd de samenwerking tussen eersteprovincialer KVC Ardooie en Pieter Jan Ghyselen stopgezet door de tegenvallende resultaten. Ondertussen is er al een vervanger aangesteld met de 43-jarige Tim Langeraet. De Wingenenaar is zeker niet nieuw in het trainersvak. Tot vorig jaar was hij nog actief als assistent-coach bij de beloften van KV Oostende.

“Mijn eerste ervaringen als trainer heb ik opgedaan bij Wielsbeke. Gedurende acht jaar was ik er actief bij de jeugd en later de beloften. Na twee jaar Wingene belandde ik voor drie jaar als hoofdtrainer bij de dames van DVK Egem. Ook bij Dosko Beveren heb ik een lange staat van dienst want daar stond ik ruim zes jaar aan het sportieve roer, dit tot twee jaar terug. Bedoeling was om erna een sabbatjaar in te lassen tot ik een telefoontje kreeg van KV Oostende voor bij de beloften als assistent van Jordi Lemiengre. Spijtig genoeg is de kustploeg dan ten onder gegaan en zat ik eventjes zonder ploeg, tot deze week dus. Dinsdag ben ik gaan praten met de sportieve cel van Ardooie en eigenlijk was alles snel in kannen en kruiken.”

Maar je kan nog niet direct op het speelveld? “Nee, naast mijn job als leerkracht heb ik in bijberoep een bedrijf die events of teambuildings organiseert. Voor de komende drie weekends staan er al boekingen op, maar vanaf begin december vlieg ik er volledig in bij KVC Ardooie.”

Degradatieplaats

Wat is je eerste opdracht? “We staan nu met Ardooie misschien wel op een degradatieplaats, maar van zodra we enkele keren winnen is het gevaar geweken. De ploeg zal dus efficiënter moeten worden en ondertussen zijn organisatie niet vergeten. Het uiteindelijk doel van Ardooie is net als vorig jaar een zorgeloos seizoen te kunnen draaien. Ik heb de ploeg dit seizoen al één keer aan het werk gezien en met hun kwaliteiten moet dit zeker lukken”, besluit Tim. (SBR)