Tien opvallende weetjes in aanloop naar de loting van de eindronde provinciaal voetbal

De laatste speeldag zit er op, er waren ‘maar’ drie titels meer te verdelen en ook alle eindrondedeelnemers zijn bekend. Toch vielen er in elke reeks van ons provinciaal voetbal wel wat leuke feitjes te noteren.

De eindrondeloting vindt dinsdag 2 mei vanaf 18.30 uur plaats in ‘t Bourgondisch Kruis in Beveren-Roeselare. Via www.kw.be/voetbal zal je die ook kunnen volgen. Wij lijsten ondertussen nog per reeks enkele leuke weetjes op.

Eerste provinciale: top vier eindigt op een zakdoek, Wevelgem kampioen en Blankenberge promoveert

30 matchen gespeeld en dan eindigt de top vier op een zakdoek. SV Wevelgem pakte de titel, maar kan niet promoveren omdat het team geen licentie aanvroeg. Blankenberge, WS Lauwe en Boezinge totaliseren 64 punten, eentje minder dan de kampioen. Blankenberge pakt het rechtstreekse promotieticket, Lauwe en Boezinge gaan dinsdagmiddag de pot in voor de loting van de interprovinciale eindronde.

Tweede provinciale A: vier ploegen met 50 punten, enkel Moorslede mag eindronde niet spelen; Bissegem verliest derde periode aan Avelgem

Na kampioen Dottenijs Sp. eindigden vier teams met 50 punten. Moorslede eindigt laatste van dat kwartet, omdat het een match minder gewonnen heeft dan Zonnebeke en Poperinge A en nipt een slechter doelsaldo heeft dan SK Westrozebeke. De derde periodetitel en bijgevolg het laatste eindrondeticket lag voor het rapen voor RC Bissegem, dat best ambitieus is. Maar op de slotspeeldag gingen ze verliezen bij hekkensluiter Winkel Sport B, zodat Avelgem A met het laatste ticket aan de haal gaat. KSK Beveren-Leie moet de barrage voor de degradatie spelen (tegen Dosko Kanegem uitde B-reeks), maar het puntenaantal (34) zou de ploeg halverwege geëindigd zijn in de B-reeks. Meer dan de helft van de wedstrijden (16) speelde Beveren-Leie gelijk.

Tweede provinciale B: de strijd onder de Dosko’s – Beveren ziet nog Kanegem over zich heen wippen en degradeert rechtstreeks

In een rechtstreeks duel met Club Roeselare trok VV Koekelare A aan het langste eind, Koekelare mag de eindronde spelen. Ook onderin was het ongemeen spannend. Zelfs het negende gerangschikte KFC Lichtervelde kon voor de laatste speeldag nog degraderen, maar zover komt het niet. Maar wel nog een verrassing, want Dosko Kanegem wipt nog over Dosko Beveren naar de 13de plaats waardoor het nog de barragewedstrijd om het behoud mag afwerken. Beveren zakt opnieuw naar derde provinciale.

Derde provinciale A: KFC Damme haalt amper 16 punten, maar kan zich alsnog redden

In derde provinciale A verzamelde Zandvoorde in 30 wedstrijden slechts 4 punten. KFC Damme en E. Brugge hadden voor de laatste speeldag 13 punten, een aantal waar je in gelijk welke andere reeks al gedoemd bent tot degradatie. Beide teams wonnen hun laatste match, totaliseren zo elk 16 punten, maar het doelpuntensaldo van Damme is iets minder slecht (-41 versus -45) dan dat van E. Brugge. Damme mag het nu tegen Zillebeke (3B) en SC Oostrozebeke (3C) opnemen. Een van de drie teams verzekert het behoud, de andere twee zakken naar vierde provinciale.

Derde provinciale B: onderin status quo; bovenaan eindigt kampioen Hooglede met 22 (!) punten voorsprong

Eendracht Hooglede is al wekenlang kampioen, ook de laatste eindrondetickets zijn nu verdeeld. Hooglede scoorde nog twee keer op de slotspeeldag en blijft steken op 97 goals, de kaap van de 100 werd dus net niet gerond. Onderin was het ook nog spannend met SK Roeselare-Daisel B (26), SK Zillebeke (25) en KRC De Panne (24 punten). Geen enkel van de drie teams wist een punt te scoren, waardoor de verhoudingen dezelfde bleven. De Panne zakt, Zillebeke mag barreren en SK Roeselare-Daisel B is gered.

Derde provinciale C: RC Waregem B wipt op de slotspeeldag nog over SC Oostrozebeke naar een veilige stek

SC Oostrozebeke pakte in de derby met SV Ingelmunster A nog een punt, maar dat was niet voldoende om RC Waregem B af te houden. Door een 4-0 overwinning tegen Emelgm-Kachtem zijn de Waregemnaars nu zeker van het behoud, SC Oostrozebeke moet de barrage spelen. De vier ploegen die na kampioen KFC Lendelede eindigden, spelen straks de eindronde.

Vierde provinciale A: FA Nieuwpoort verspeelt de titel nog aan NSVD Handzame; WS Zarren stopt, maar speelt nog de eindronde

FA Nieuwpoort verslikte zich in de verplaatsing naar Lo-Reninge (1-1), zo mocht Handzame alsnog het titelfeest vieren. WS Zarren houdt het straks voor bekeken, maar was al voor de slotspeeldag zeker van de eindronde. Zarren gaat sowieso de pot in bij de loting van vanavond, of ze effectief ook zullen aantreden valt nog af te wachten.

Vierde provinciale B: KVC Wingene pakt titel op slotspeeldag, drie B-teams mee naar de eindronde

KVC Wingene had het een week eerder laten liggen, maar op de slotspeeldag mocht het toch de champagne ontkurken. In een reeks die voor de helft uit B-teams bestaat, slaagden ook drie B-ploegen (Varsenare, Oostkamp en Torhout) er in zich te plaatsen voor de eindronde.

Vierde provinciale C: WS Bellegem (laatste in eerste periode en eerste in laatste periode) verrast vriend en vijand en mag naar de eindronde

KSV De Ruiter mocht enkele weken geleden al de titel vieren, voor de eindronde was het nog spannend. WS Bellegem stond daar aan de leiding in de derde periode en won ook de laatste match thuis met 5-1 van Sparta Heestert B. Zo kwalificeert Bellegem zich als achtste voor de eindronde. Opvallend want in de eerste periode eindigde Bellegem nog als laatste, na tien wedstrijden telde het vier punten en geen enkele zege.

Vierde provinciale D: het schitterende rapport van FC E. Kuurne A: 83 op 90

78 punten halen en geen kampioen zijn, het overkwam VK Langemark-Poelkapelle. Een seizoen lang waren ze in een strijd verwikkeld met FC E. Kuurne A dat in totaal slechts zeven punten liet liggen en eindigde met 83 punten. En met een doelsaldo van +113.