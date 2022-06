Thorsten Clarysse wordt T2 bij KFC Meulebeke

Eersteprovincialer KFC Meulebeke heeft met Thorsten Clarysse zijn nieuwe T2 beet voor volgend seizoen.

Thorsten Clarysse is geen onbekende bij KFC Meulebeke, want hij voetbalde in het verleden nog drie seizoenen op Ter Borcht. In zijn rijkgevulde spelerscarrière was hij onder meer vijf seizoenen actief bij KV Kortrijk in eerste en tweede nationale begin de jaren 90, zes seizoenen bij Gullegem in het nationaal voetbal en bij de heropstart in vierde provinciale en ook nog drie seizoenen KFCM.

De voorbije drie seizoenen was hij T2 bij KEVC Beselare, dat nu promoveert naar tweede provinciale via de eindronde. Bij KFC Meulebeke zal hij dus als T2 fungeren naast hoofdcoach Christoph Van Elslande en ook de beloften onder zijn hoede nemen. (WD)