Thor Laleman over zijn vertrek bij KSV Diksmuide (1) en de keuze voor VV Koekelare (3B): “Minder druk, maar zeker niet minder goesting”

Na 3,5 jaar is er vroegtijdig een einde gekomen aan de samenwerking tussen KSV Diksmuide en goalgetter Thor Laleman. De 32-jarige Ichtegemnaar zal de komende maanden wat herbronnen om dan bij VV Koekelare het nieuwe seizoen aan te vatten.

Met al zijn ervaring was hij de voorbije jaren een dragende pion bij de Boterjongens. En ook dit seizoen vond Thor Laleman weer vlot de weg naar doel, maar toch maakte de spits de beslissing om het seizoen niet uit te doen bij KSVD. “Dat heeft meerdere redenen”, verklaart Thor. “Ten eerste draai ik lange dagen op het werk. Ik werk als chauffeur en ben van ’s ochtends vroeg de baan op. Als je dan op training komt en je niet amuseert zoals het eigenlijk zou moeten, dan moet je daar je conclusies uit trekken.”

“Daarbovenop waren er een aantal meningsverschillen met coach Allan Deschodt. Dat is op zich normaal, maar je moet dat soort situaties in mijn ogen wel op een volwassen manier kunnen uitpraten. De coach had vaak gelijk, maar niet altijd. Ik vind dat je dat als coach ook moet kunnen aanvaarden en toegeven. Als trainer moet je een onderscheid kunnen maken tussen een speler van 17 jaar en iemand die er 32 is en 10 jaar op nationaal niveau heeft gespeeld.”

Andere golflengte

“Het grootste probleem was eigenlijk nog de verwachtingen die Allan van me had. Ik moest het verschil maken voorin, maar ook constant meeverdedigen. Zo moest ik bijvoorbeeld in de muur staan bij vrije trappen. Ik had hem daarover aangesproken, maar hij vond dat niet kunnen. Bovendien kon ik op weinig begrip rekenen voor mijn zware werksituatie en werd ik zelfs een paar keer bij hem op het matje geroepen. Ik had het gevoel dat we op een andere golflengte zaten en dat veroorzaakte wat wrevel.”

Bij Diksmuide trekken ze volop de kaart van de jeugd, waardoor Laleman bij de oudere garde was. “Het was leuk om de jonge gasten iets te kunnen bijbrengen en ze progressie te zien maken, maar ik zit in een totaal andere levensfase en miste daardoor wat connectie. Er werd constant over examens en leren autorijden gesproken, terwijl ik getrouwd ben en twee kindjes heb.”

De 32-jarige Ichtegemnaar kreeg heel wat aanbiedingen, maar koos uiteindelijk voor VV Koekelare, dat aan de leiding staat in derde provinciale. “Het is 3 minuutjes van mijn deur en mijn schoonouders wonen op 300 meter van het voetbalveld in Koekelare. Dit is echt een keuze voor het gemak. Ik kom er ook in een iets oudere groep terecht waar er een andere soort sfeer zal hangen. Ik zal het iets kalmer aan kunnen doen, met veel minder druk ook, maar daarvoor zeker niet met minder goesting.”

“De komende maanden zal ik wat meer tijd hebben voor mijn gezin. Ik zal mijn conditie onderhouden in functie van volgend seizoen. Verder blijf ik ook mijn ex-ploeggenoten volgen en hoor ik ze nog heel regelmatig. Ik speel niet meer mee, maar koester totaal geen wrok en hoop dat ze het seizoen mooi kunnen afsluiten”, besluit Thor.

(Sam Bracke)