T3 Koen Thiebaut (KSC Blankenberge 1) naar KFC Damme: “Veel meer respect verwacht”

Op zondag 30 april is het “do or die” aan de kust. Bij winst tegen KWS Lauwe promoveert KSC Blankenberge naar de nationale reeksen. T1 Steve Swaenepoel, assistent Gregory Joris en keeperstrainer Guy Neirynck verrichten al ettelijke jaren baanbrekend werk. Bij aanvang van deze competitie kwam er nog een absolute kenner bij in de staf: Koen Thiebaut. Het seizoen werd gekenmerkt door ettelijke blessures en schorsingen. Steve Swaenepoel ploegde voort, zonder verontschuldigingen te zoeken. “Nu werd mij een andere functie aangeboden binnen het geheel. Ik ben een brave mens die met iedereen probeert overeen te komen. Evenwel reageer ik niet vooraleer mijn sportieve taak voorbij is. Wij moeten een cruciale partij afhaspelen en de week daarop treden we aan tegen FC Moen voor de Beker van West-Vlaanderen.”

Poort van nationale

T3 Koen Thiebaut is zwaar ontgoocheld. “De voorzitter haalde mij van de beloften naar de eerste ploeg. Ik aanvaardde zonder morren. Al van in december deden de geruchten de ronde dat de trainersstaf zou mogen ophoepelen. Steven Van Moeffaert wordt T1, Aaron Bruning T2. Gregory Joris stopt. Officieel werd met mij nog niet gesproken. Sorry, ik had veel meer respect verwacht. Blankenberge is altijd de vereniging van mijn hart geweest. In een ver verleden vervulde Johnny Bleyaert hier de functie van hoofdcoach, hij nam er mij bij als T2. Vervolgens trokken we samen naar het toenmalige SVV Damme voor negen succesvolle seizoenen. Dan volgden drie jaar Adegem. Nu zit ik met een dubbel gevoel: een stuk frustratie voor het afscheid bij Blankenberge, maar intense vreugde dat ik bij KFC Damme weer word herenigd met vriend voor het leven Johnny Bleyaert.”

(JPV)

Zondag 30 april om 15 uur: Blankenberge – KWS Lauwe.