T2 Stijn Seys eventjes hoofdcoach na uitsluiting bij KSK Oostnieuwkerke: “Hopelijk zijn we met KSK voorgoed vertrokken”

Door een uitsluiting in de West-Vlaamse beker mag hoofdcoach Romain Haghedooren (KSK Oostnieuwkerke – 1) drie weken lang niet in de dug-outs plaatsnemen. T2 Stijn Seys neemt nu de honneurs waar tijdens de wedstrijden en leidde het team naar een eerder onverwachte overwinning tegen titelkandidaat Rumbeke.

“Op de openingsspeeldag slikten we meteen een zware pandoering op Zedelgem”, opent de 40-jarige Stijn Seys. “Er doken meteen zware twijfels op maar die hebben we nu snel weggewerkt vorige zondag. Tegen Rumbeke slikten we in de eerste helft een doelpunt, op karakter zijn we in de wedstrijd teruggekeerd. Achteraf werd natuurlijk een stevig feestje gebouwd voor deze eerste winst, maar al snel kwam het besef dat het zondag tegen Ardooie weer een moeilijke match zal worden. We zullen immers een aantal belangrijke pionnen moeten missen.”

Oververhitting

Jean Baptist Devolder is na een knieoperatie volop aan revalideren toe, Jeroen Vlieghe vierde vorig weekend zijn eerste selectie na lange tijd maar is alweer out met een enkelblessure en dan zijn er nog Quinten Samyn (zware knieblessure) en Adam Salambou die met de hulpdiensten werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Laatstgenoemde moest zelfs een nachtje in observatie blijven door oververhitting. Als je weet dat we geen te grote spelerskern hebben, zal het voor de technische staf opnieuw puzzelen worden voor de selectie tegen Ardooie.”

Heb je Ardooie al aan het werk gezien? “Voorlopig nog niet maar we hebben al voldoende info over hen ontvangen. Blijkt dat het een typische counterploeg is die voorin met veel snelheid zit. Aan ons om daar een gepast antwoord op te vinden.”

Assistent

Stijn is nu aan zijn zevende seizoen bezig bij Oostnieuwkerke. “Na mijn actieve carrière heb ik eerst twee jaar de juniores onder mijn hoede gehad, nadien volgde vier jaar de beloften in combinatie met T2. Dit seizoen heb ik zelf beslist om enkel nog assistent te zijn van Romain Haghedooren, anders zat ik weer meer op de trainingsvelden dan thuis”, besluit de Oostnieuwkerkse leerkracht. (SBR)

Zondag 17 september, 15 uur, KSK Oostnieuwkerke – KVC Ardooie.