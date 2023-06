Sven Dhoest (29) moet de handschoenen definitief opbergen: Varsenare start zoektocht naar nieuwe goalie

Sven Dhoest moet noodgedwongen een punt zetten achter zijn carrière na knieproblemen. De 29-jarige doelman zal aan de slag gaan als keeperstrainer bij Club Brugge.

Na spetterende prestaties bij Royal Knokke FC, waar hij het laatste seizoen de kapiteinsband droeg en een voorbeeld was voor iedereen, besloot Sven Dhoest op een lager niveau nog enkele jaren door te gaan. Hij sloot een akkoord met KFC Varsenare, waar voor hem alles was begonnen. De trainingen op niveau eerste nationale verteerde hij steeds moeilijker. Met pijn in het hart liet de kustformatie hem vertrekken.

Keiharde diagnose

De goalie zou na het afgelopen kampioenschap zijn knie operatief laten opkuisen, wat inmiddels geschiedde. De diagnose bleek verpletterend. Sven Dhoest: “Daar waar ik hoopte dat het in orde zou komen bleek alles kapot, ik heb niets van kraakbeen meer, de binnenmeniscus is weg, kortom alles is kapot. Twee chirurgen maanden mij aan onmiddellijk te stoppen als ik niet kreupel wil worden. Last zal ik blijven hebben, bij elke stap die ik zet. Bij een afscheidsetentje in Knokke, met Yves Van Borm en de hele groep, voelde iedereen met me mee. Enkele weken geleden blonk ik nog uit in eerste nationale, nu is alles voorbij. Natuurlijk is dit een mokerslag voor mezelf maar ik voel mee met Varsenare. Die mensen moeten nu nog op zoek naar een doelman niveau eerste provinciale.”

Keeperstrainer

“Voor mij is de voetbalwereld niet helemaal verloren want ik kreeg van de dokters wel toestemming om als keeperstrainer te fungeren bij Club Brugge. Zolang ik enkel ballen trap, geen draaibewegingen uitvoer en niet begin te lopen moet het lukken. De leeftijdscategorie U13 tot U16 komt onder mijn vleugels. Ik maakte tussen de palen heel wat moois mee bij Club Brugge, Moeskroen, Wetteren, Winkel Sport en Knokke. Ook al ben ik slecht 29 jaar oud, de handschoenen moet ik definitief opbergen. Dat doet pijn, geloof me vrij.”

Zoektocht opgestart

Algemeen coördinator Danny De Coninck van KFC Varsenare ziet zijn droom in duigen vallen. “We hadden al vroeg na Nieuwjaar een overeenkomst met Sven Dhoest maar hielden het stil. Toen de competitie op zijn einde liep maakten we de transfer bekend. Iedereen bij ons straalde. Nu hebben wij de zoektocht naar een vervanger voor die klasbak opgestart. Dit is een serieuze klap voor onze vereniging maar wij denken in eerste instantie aan Sven. Wij voelen enorm met hem mee, telkens ik hem ontmoette waren we bezig over het vervolg van zijn carrière bij ons. Dit is de tweede keer dat wij met dergelijke keeperspech worden geconfronteerd. Enkele jaren geleden had Kenneth Dhondt bij ons getekend maar binnen de kortste tijd scheurde zijn kruisband af. Veteraan Mattias Van Acker keerde terug tussen de palen en verving hem met brio. Wie zal nu onze Sven doen vergeten? Gelukkig is het nog maar juni en kunnen we de markt aftasten zonder ons echt op te jagen.”

(JPV)