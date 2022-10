Sven Cornette strijdvaardig met S. Boezinge (1): “Klaar om strijd in ons voordeel te beslechten”

Met thuismatchen tegen Excelsior Zedelgem en KSV Veurne moet Sassport Boezinge vol aan de bak om de titelambities kracht bij te zetten. Rechterflankspeler Sven Cornette legt vooral de nadruk op de efficiëntie voor doel.

Na de tumultueuze en stilgelegde match van vorig weekend tegen SC Blankenberge verloor Sassport Boezinge de topper op het veld van KFC Moen met het kleinste verschil. “Het is goed mogelijk dat die twee toppers uiteindelijk eindigen in een nul op zes, maar dat moeten we nu achter ons laten”, richt de 23-jarige Sven Cornette het vizier op de thuismatch tegen Excelsior Zedelgem.

Elke match een strijd

“Het belangrijkste is dat we voor onze thuissupporters weer aanknopen met de overwinning maar dan zullen we ons wel efficiënter moeten tonen dan in Moen het geval was. Daar sprongen we te slordig met de kansen om en dan keer je uiteindelijk met lege handen huiswaarts. Zedelgem pakte recent wel nul op negen maar daar houden wij geen rekening mee. Elke match in deze reeks is een strijd, en wij zijn klaar om die zondag in ons voordeel te beslechten.”

Familiale aspect

Sven Cornette is aan zijn derde seizoen bij Sassport Boezinge bezig. Op de rechterflank is hij een vaste waarde in de basisploeg van coach Angelo Paravizzini. “Ik voel me hier heel goed in mijn vel, vooral het familiale aspect spreekt mij aan. Hier is er ook wel druk om te presteren, maar het voelt voor mij toch anders aan. Of ik tevreden ben over mijn niveau? Als je verliest, kan je onmogelijk tevreden zijn, ook niet over jezelf. Wel ben ik fysiek volledig in orde, mede door de intense voorbereiding. Voetballend kan het altijd wel iets beter, en eens we een reeks overwinningen hebben neergezet zal dat ook mijn niveau ten goede komen.” (TVI)

Zondag 23 oktober om 15 uur: Sassport Boezinge – Excelsior Zedelgem.