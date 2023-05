SV Wevelgem City voor het tweede seizoen op rij kampioen

Ondanks het verlies in de slotminuten in de match tegen Sassport Boezinge (0-1) mocht SV Wevelgem opnieuw de champagne ontkurken. Vorig seizoen speelde het team kampioen in tweede provinciale, dit seizoen klaarde paars-wit opnieuw de klus in de hoogste provinciale reeks.

Voor de promotie had het bestuur eerder al bedankt, er werd immers geen licentie aangevraagd. Op de slotspeeldag was het enorm spannend in eerste provinciale, de eerste vier teams kwamen tegen elkaar uit. Ook WS Lauwe kon nog kampioen spelen, maar het ging met 2-1 de boot in bij SC Blankenberge, waardoor de kustjongens als tweede rechtstreeks promoveren.

KSV Wevelgem City verloor dus met 0-1 van Boezinge, maar omdat Lauwe zelf niet kon winnen heeft het toch de titel beet. Met nagenoeg dezelfde kern waarmee Wevelgem vorig jaar de titel in tweede provinciale pakte, doet men dit nu opnieuw over in eerste provinciale.