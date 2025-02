SV Wevelgem City gaat voor winst tegen Boezinge

SV Wevelgem City moet zich dit seizoen met een plaats in de middenmoot tevreden stellen. Het is ooit anders geweest. De Vlassers eisten doorgaans een hoofdrol op. Een prijs pakken zal er er dit seizoen allicht niet meer in zitten, tenzij de Vlassers nog een derde periodetitel versieren. Wevelgem kan zich komende zondag bewijzen tegen nummer twee Boezinge. “Dat is de bedoeling”, belooft sportief verantwoordelijke Jan Bouckaert.

Vorige speeldag speelde Wevelgem 3-3 gelijk op het veld van Sparta Heestert. “Daarmee kunnen we leven”, lacht Jan Bouckaert. “Op Heestert hebben we het altijd moeilijk gehad. Komende zondag willen we beter doen. Toegegeven, dit seizoen blijven we onder de verwachtingen. Maar met de komst van Boezinge van onze ex-trainer Dylan De Winter, willen we nog eens de krantenkoppen halen. In de heenronde hebben we als eerste leider Rumbeke over onze knie gelegd. Spijtig dat we daarna de positieve lijn niet konden doortrekken. Zondag willen we Boezinge van hetzelfde laken een broek geven. We zijn er alleszins toe in staat, zeker voor eigen publiek. Zondag, in de Wevelgemse Cortina, is er ook Sponsorhappening. Het zou schitterend zijn moesten we onze broodheren met een stunt verwelkomen. En hopelijk zijn we dan vertrokken voor een geslaagde derde periode.”

eigen kweek

Wevelgem heeft met het oog op volgend seizoen ondertussen enkele nieuwkomers binnengehaald: Jens Decoster (Wielsbeke), Mazbouh Rabah (Bredene), Hoxa Medjon (vrije speler, ex-Westhoek) en Olivier Demaitre, Tjardo Vanderghinste, en Jordy Beirlaen (allen RC Waregem). “Mogelijk kunnen we nog enkele jongeren strikken”, hoopt Jan. “En enkele van onze eigen jongeren worden aan de A-kern toegevoegd. Het is altijd de bedoeling geweest om onze eigen jongeren klaar te stomen voor het grote werk. Vorige week op Jong Male brachten we vijf jongeren uit eigen kweek aan de aftrap. We mogen wel ambitieus zijn, maar onze eigen jeugd kansen geven is nog altijd de grootste doelstelling.” (AV)

Zondag 10 februari om 15 uur: SV Wevelgem City Sassport Boezinge.