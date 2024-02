Stijn Morel is jeugdcoördinator bij Excelsior Zedelgem (1)

De jongens van afscheidnemend T1 Marc Calleeuw leden een nipte 2-1-nederlaag tegen nummer twee Wevelgem City. Hoeveel pech kan je hebben. De bezoekers kwamen vier keer alleen voor de doelman, maar scoorden niet. Aan de overzijde werd raak getroffen met een toevalstreffer. Na de gelijkmaker werd het alsnog 2-1 na een foutje achterin.

Zedelgem prijkt op elf en telt vier punten meer dan de derde laatste. De eerstvolgende opdracht is een thuistreffer tegen ongenaakbare leider Diksmuide, dat al 13 punten meer telt dan de naaste achtervolgers. Daarna volgt de trip naar Sassport Boezinge, nog zo’n klepper. Tegen Wevelgem City waren Nordin Behaeghel en Diego Seron geschorst. Voornoemd tweetal zal alle ervaring kunnen gebruiken tegen de lijstaanvoerder. Stijn Morel is jeugdcoördinator en zag tot zijn grote vreugde dat de jonge Tosin Thompson zijn eerste minuten maakte. “Dit is mijn tweede kampioenschap als verantwoordelijke van onze jongeren en ik vervul die functie met hart en ziel, ook al is het hard labeur. Daarenboven ben ik als bestuurslid de verbindingsman tussen de beleidsploeg en onze voetballers. Met de trainers klikt het overigens voortreffelijk. We beschikken over een prima geheel met meer dan voldoende kwaliteit. Driekwart van onze kern doorliep de nationale jeugdrangen. Anderen voetbalden op nationaal niveau. We brengen kwaliteit tussen de krijtlijnen, maar ook daarbuiten klikt het tussen de bende. De overgrote meerderheid van onze spelers blijft omdat ze houden van onze familiale sfeer. Mackim Joos is de voorbeeldige kapitein die onze jeugd met raad en daad bijstaat. Nu onze hoofdcoach Marc Calleeuw vertrekt is T2 Tom Van Hulle aan zet. Voorzitter Wim Vanhove beloofde vele jaren geleden aan Tom dat hij zijn baas zou mogen opvolgen eens die vertrekt. Wij respecteren onze woorden. Trouwens Michaël Cornelis, ook een kind van het huis, wordt de nieuwe assistent. Hij is geboren in 1983 en kan ons, als rechterhand van Tom, fantastische diensten bewijzen op een alternatieve wijze.” (JPV)

Zondag 4 februari om 15 uur: Excelsior Zedelgem – KSV Diksmuide A.