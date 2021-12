Stijn Butsraen wil 2021 met KSV Diksmuide winnend afsluiten: “Hopelijk zal onze gloednieuwe spionkop ons naar de zege schreeuwen”

Na de recente 2 op 9 knoopte KSV Diksmuide aan met een zuinige 1-0-thuiszege tegen Racing Waregem. Stijn Butsraen en KSVD willen thuis tegen Meulebeke met een goed gevoel de winterstop induiken.

“In een gesloten match waren we voetballend beter dan Racing Waregem”, vindt Stijn Butsraen. “Gelukkig kon Dante Blanckaert de enige goal scoren en vierden we een belangrijke driepunter. Dat deed deugd na een paar frustrerende weken waarbij we naar mijn mening onverdiend punten verloren.”

Grote concurrentie

Ondanks de wat mindere weken staat KSVD nog steeds in de top zes. “Met deze gemotiveerde groep willen we zo hoog mogelijk eindigen, ook al is er geen druk vanuit het bestuur.”

De 22-jarige Oostendenaar kwam over van KVV Oostduinkerke en lijkt al een tijdje zijn vaste stek veroverd te hebben. “De concurrentie is groot en daardoor moest ik in het begin af en toe van de kant toekijken.”

“Ik heb echter het voordeel dat ik heel polyvalent ben. Zo startte ik een paar keer centraal achteraan, maar stond ik intussen ook al op de 6 en rechtsachter. Ik ben blij met de minuten die krijg en de laatste matchen haal ik ook het niveau dat ik wil halen.”

Jonge kern

KSVD hoopt de huidige, jonge kern zoveel mogelijk samen te houden. “Klopt, dat werd inderdaad zo gecommuniceerd naar de spelers. Persoonlijk voel ik me heel goed in Diksmuide, dus ik zou het zeker niet erg vinden om hier langer te blijven spelen”, knipoogt de student kinesitherapie.

“Als je in een nieuwe ploeg aankomt, is het altijd wat aanpassen, maar intussen voel ik me hier goed en dat zie je ook aan mijn laatste prestaties.”

Spionkop met jeugdspelertjes

Zaterdag sluit KSVD het succesvolle jaar 2021 af met een thuismatch tegen Meulebeke. “Daar wonnen we met 2-3, maar toen was ik er niet bij omdat ik fysiek nog niet in orde was. Meulebeke zit de laatste weken wat in een slecht momentum, maar we mogen ze zeker niet onderschatten.”

“Hopelijk zal onze gloednieuwe spionkop, die bestaat uit jeugdspelertjes, ons weer naar de zege schreeuwen. Ook de overwinning tegen Waregem was deels te danken aan onze supporters. Er waren amper momenten dat het stil was. Diksmuide is een enorm warme club die echt leeft!”