Steve Swaenepoel wordt nieuwe T1 van KFC Meulebeke

Eersteprovincialer KFC Meulebeke heeft met de 43-jarige Steve Swaenepoel zijn hoofdtrainer voor volgend seizoen beet.

Huidig trainer Björn Cool gaf in april te kennen dat hij omwille van familiale redenen voorlopig afscheid neemt van het voetbal.

Steve Swaenepoel, die intussen ook zijn UEFA A-diploma haalde, stopte zijn actieve voetbalcarrière bij Blankenberge in 2014, werd er T2 om in 2019 hoofdtrainer te worden van de kustploeg. In eerste provinciale eindigde hij zesde en vierde met dit seizoen de promotie naar derde afdeling en het winnen van de Beker van West-Vlaanderen.

Transfer

Eveneens werd er een overeenkomst gesloten met Beau Janssens, een 20-jarige verdediger die overkomt van de beloften van R. Knokke FC.