Steve Swaenepoel (KSC Blankenberge – 1): “Nog vier finales betwisten”

De kustjongens verloren niet meer na 5 februari, toen ze in eigen huis 0-2 op de broek kregen van KSV Diksmuide. Vervolgens stapelden de overwinningen zich op. Enkel tegen zwarte beest Sassport Boezinge werd gelijkgespeeld. Nu wacht met de trip naar Racing Waregem een treffen tegen een middenmoter.

T1 Steve Swaenepoel is een kind van het huis, voetbalde er zelf ettelijke jaren en werd vervolgens assistent van Jerko Tipuric. Toen Christiaan Adelaere tot volgende T1 werd benoemd, bleef Steve Swaenepoel assistent. We schrijven 2018. Na het ontslag van zijn sportieve baas, begin 2019, kreeg Steve Swaenepoel de hoofdverantwoordelijkheid.

“Vorig kampioenschap misten we op een haar de promotie naar nationale omdat Boezinge ons weer nekte. Wij zijn voldoende sterk om een tegenslag te verwerken, dus trachten we momenteel opnieuw promotie te realiseren. In die optiek moeten we nog vier finales betwisten: naar Racing Waregem, de derby thuis tegen KFC Varsenare, naar nummer tien Meulebeke en tenslotte thuis tegen de nummer twee KWS Lauwe.”

“We prijken op vier met 52 punten, de nummers twee en drie tellen er 55, leider Wevelgem City 59. Nu ga ik niet beginnen rekenen en tellen. Hoe de reguliere competitie ook afloopt, we hebben nog een fraaie affiche voor onze supporters in petto. Op zaterdag 6 mei spelen we de finale van de Beker van West-Vlaanderen.”

Naar volgend seizoen toe is er voor ons, trainers, nog geen duidelijkheid. Ikzelf, T2 Gregory Joris, T3 Koen Thiebaut en keeperstrainer Guy Neirynck wachten af. Dit is de manier van werken van de beleidsploeg. Wij accepteren die methode. Trouwens, onlangs weigerde ik een aanbod als assistent in hogere reeksen. Mijn gezin en werkomstandigheden laten me niet toe vier keer per week tussen de krijtlijnen te staan. Ik wacht dus af, terwijl ik op volle gedrevenheid de laatste rechte lijn voorbereid.”

(JPV)

Zaterdag 1 april om 19.30 uur: K. Racing Waregem – KSC Blankenberge