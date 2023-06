Sparta Heestert wil volgend seizoen naar boven kijken

Sparta Heestert komt volgend seizoen met de nodige ambities in competitie in eerste provinciale.

“Ik hoop dat we een rustiger seizoen kunnen afwerken”, opende een fiere voorzitter Kurt Hugelier de spelersvoorstelling. “We willen niet enkel meer naar onder kijken”, vulde coach Giovanni Sandra er onmiddellijk aan toe. We hebben gericht enkele goeie spelers aangetrokken. Niets moet van het bestuur, maar ik vermoed dat we een degelijke ploeg zullen kunnen opstellen. We mikken toch wel op de linkerkolom.”

Arnold Vandenborre (FC Gullegem), Quincy Ponjaert (Sassport Boezinge), Bruno Dhoop (KRC Bissegem) en Matisse Trybou (naar de B-ploeg) spelen volgend seizoen niet meer bij de eerste provincialer.

Met doelman Tom Thieren (RC Harelbeke), Gianni Sobrie (Eendracht Elene-Grotenberge), Nicolas Mulliez (KSV Oudenaarde), Kenneth Deryckere (RC Harelbeke), Lander Feys (RC Harelbeke), Joren Dewaele (KVC Deerlijk), Stijn Delbeke (RC Harelbeke, ex- KV Kortrijk) en Tristan Dubus (SK Roeselare-Daisel) lijkt Sparta Heestert wel degelijk ambitie te tonen voor volgend seizoen.

“In elk geval hebben we nu een bredere kern en in deze hoogste provinciale reeks is dat nodig”, laat Sandra nog noteren. (MV)