SK Westrozebeke neemt volgend jaar een doorstart in vierde provinciale

Tijdens de laatste bestuursvergadering bij SK Westrozebeke raakte bekend dat voorzitter Ronny Maesen en sportief verantwoordelijke Werner Coupe vanaf volgend seizoen gas zullen terugnemen. Dat heeft zo zijn gevolgen, namelijk dat meteen werd beslist dat de eerste ploeg vanaf volgend seizoen stopt in de hoogste provinciale reeks en een doorstart maakt in vierde.

Ook de gewestelijke reserven blijven bestaan. Op hun sociale media vraagt het bestuur in een statement begrip voor de moeilijke beslissing. “Hoewel de daling van eerste naar vierde provinciale kan aanzien worden als een stap achteruit, willen wij het vooral zien als een stap vooruit”, klinkt het. “Een stap waarbij we nieuwe kansen zien en een nieuwe visie kunnen op tafel leggen. De laatste weken is een werkgroep nu bezig met de lijnen voor de toekomst uit te zetten. Daarbij gaan we ervoor om financieel gezond te blijven en rekenen daarom nog steeds op de steun van de sponsors. Verder willen we de eigen talentvolle spelers terug hun kansen bieden zoals vroeger het geval was. Dat betekent dat we daarvoor niet meer naar de resultaten gaan kijken. De doorstart in vierde zal meteen met de nodige ambities zijn.”

Club verder uitbouwen

“We vragen dat iedereen begrip heeft voor de beslissing van het bestuur naar volgend seizoen toe, en hopen dat de huidige spelersgroep(en) met dezelfde ingesteldheid deze campagne zullen afwerken. We zijn altijd ons engagement nagekomen en verwachten hetzelfde van onze spelers, en hopen dat ze willen blijven bij Westrozebeke in vierde provinciale. Voor het bestuur staat er de komende weken en maanden veel werk op de planken maar vliegen er met vol enthousiasme in om een club verder uit te bouwen die leeft en bruist als nooit tevoren.”

Vraag is natuurlijk als de huidige technische staf en spelersgroep de doorstart in vierde ziet zitten. (SBR)