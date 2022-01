SK Roeselare-Daisel haalt Baptiste Schmisser terug naar Schiervelde

Eersteprovincialer SK Roeselare-Daisel heeft Baptiste Schmisser aangetrokken. De intussen 35-jarige Fransman was woensdag een van de vier nieuwkomers die door de wit-zwarten via hun website wereldkundig werd gemaakt.

De gewezen prof keert na drie jaar dus terug naar het stadion waar hij het met KSV Roeselare in 1B ooit tot 71 wedstrijden en 6 doelpunten schopte. Bij SKRD begint de boomlange centrale verdediger, na stops bij KV Oostende, KSVR, KM Torhout en SK Oostnieuwkerke, straks zowaar al aan zijn vijfde avontuur in onze provincie.

Met de komst van Schmisser lijkt de Roeselaars-Daiselse transfermolen eindelijk in gang geschoten, want naast de Fransman haalde de eersteprovincialer met Joppe Van Heuverzwyn (Sassp. Boezinge), Aron Defevere (FC Gullegem) en Gregory Hermans (Sp. Heestert) nog drie andere nieuwkomers in huis. Opvallend is dat zowel Defevere als Hermans, net als Schmisser, een verleden bij KSV Roeselare hebben.

Baptiste Schmisser scoorde zes keer voor KSV Roeselare in 1B, hier op 4 augustus 2018 tegen Westerlo. © BELGA

Van dit viertal wordt verwacht dat zij voor de nodige métier zorgen. Het lijkt na de uittocht van liefst 12 jongens bij SKRD geen overbodige luxe. Zo kozen Kjell Vanmaele, Charly Allard en Jonas Roose voor Wevelgem City en trekken Monssef Znagui, Lennert Vansteenkiste en Aaron Couckuyt naar WS Lauwe.

Lennert Lingier verhuist net als Arthur Vanhoucke naar RC Lauwe. Kenneth Deceuninck en Jordi Loncke gaan naar Sassp. Boezinge en Gianni Lingier koos voor Eendracht Wervik. Ook voor Yannick Duyck en Mateo Robbe zit het verblijf op Schiervelde erop. Zij zijn nog op zoek naar een nieuwe club. (SBE)