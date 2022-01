SK Roeselare-Daisel bouwt aan nieuwe competitieve ploeg

Op sociale media reageren bepaalde supporters wat ongerust omdat er momenteel vooral nieuws is rond uitgaande transfers en er aan inkomende zijde nog een communicatie is. “Dat beseffen we”, zegt ondervoorzitter Alexander Verduyn. “Maar reden tot paniek is er niet.”

We zijn bezig met ons huiswerk. Maar onze voorzitter (Bart Allossery, red.) die ook vooral het initiatief neemt op dat vlak, is nu enkele weken buiten strijd. Hij komt terug, maar ondertussen nemen wij zijn taken wat over. Elke avond komt er wel een speler naar Schiervelde om te praten en ondertussen hebben we ook al enkele jongens kunnen vastleggen. We hebben gekozen om daar pas later over te communiceren. Ook al omdat we die spelers de kans willen geven hun huidige club op de hoogte te brengen.”

Iets kleinere kern

Op diezelfde sociale media wordt er ook gewag gemaakt van financiële afspraken die niet zouden worden nagekomen. “Kijk, er is hier heel wat gebeurd in het verleden, maar dat staat los van het huidige bestuur. Ik zeg niet dat er niet eens een discussie is, maar over meer dan 80 euro gaat dat niet. Maar we komen wel degelijk onze afspraken na.”

De ondervoorzitter maakt overigens voorbehoud over het verdere verloop van de competitie. “We zullen nog moeten zien hoeveel er gespeeld zal worden als de omikronvariant helemaal doorbreekt. Maar dat zal boven ons hoofd beslist worden. Wij zijn ons aan het versterken naar volgend seizoen toe. Van de huidige kern zullen acht tot tien jongens blijven. De mensen die vertrekken doen dat omdat ze voelen dat ze volgend jaar wellicht minder aan de bak zullen komen. De nieuwe spelers die we nu aan het aantrekken zijn, zijn stuk voor stuk jongens die al op een hoger niveau ervaring hebben opgedaan. Zo willen we komen tot een A-kern met een mix van jongeren en ervaren spelers. Onze selectie zal wel iets kleiner zijn, nu hadden we 26 spelers en dat was te veel. Ook de geruchten dat we ons IP-label bij de jeugd zouden kwijtspelen wil ik hier de kop indrukken. Ons dossier hebben we ingediend en we maken ons sterk dat we ook volgend jaar interprovinciaal jeugdvoetbal spelen.” (WVS)