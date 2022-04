SK Roeselare-Daisel A staat met anderhalf been in de derde amateurklasse

Na een 3-2-zege tegen Eendracht Wervik lijkt het doek gevallen in eerste provinciale, waar dit seizoen niet één maar drie ploegen recht hebben op een rechtstreeks ticketje naar de nationale reeksen.

Op de op één na laatste speeldag maakten in de hoogste provinciale reeks nog vier ploegen aanspraak om Wielsbeke, dat een paar weken geleden al de titel pakte, te vergezellen naar de derde amateurklasse. SC Blankenberge, dat vorige week een serieuze optie op een topdrieplaats pakte, KSV Rumbeke, dat mits uitschuivers van SKRD en Eendracht Wervik nog bij de eerste drie kon sluipen, en de twee laatstgenoemde ploegen zelf, die op Schiervelde deze namiddag toevalligerwijs ook nog eens tegenover elkaar stonden.

SK Roeselare-Daisel, dat volgende week bye is, moest winnen van de Tabaksjongens. En dat deed het ook. Zij het niet zonder moeite, want de jongens van Kurt Vercamp hadden een stevige kluif aan het Wervik van zijn ex-collega Jakob Crombez. Zo klommen de wit-zwarten met goals van Robbe Bakelandt en Monssef Znagui twee keer op voorsprong, maar maakte de snelle Kenzie Vandeputte de Roeselaars-Daiselse voorsprong evenveel keer ongedaan. Wat Wervik ei zo na – kan u nog volgen? – in de beste uitgangspositie zette om volgende week met de promotie te gaan lopen.

Tot Laurens Vandenheede – nota bene actief op de sportdienst van Stad Roeselare, en volgend jaar in Rumbeekse loondienst – in de negentigste minuut zijn duivels ontbond en de bijna duizend aanwezige thuissupporters toch nog deed juichen. En de promotie? Die is voor de Roeselaars Dadizeelse fusieclub bij deze zo goed als binnen. Of toch zo goed als, aangezien Rumbeke het volgende week nu met minstens tien goals verschil van Wervik moet halen om in extremis toch nog een laatste keer over de wit-zwarten heen te wippen. (SBE)