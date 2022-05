SK Roeselare-Daisel A één seizoen na fusie naar nationale: “Een belangrijke stap gezet”

Het was in eerste provinciale geen seizoen voor hartlijders. Getuige daarvan de spectaculaire manier waarop SKRD A zich drie weken geleden in de absolute slotminuut tegen Eendracht Wervik naar een ticketje voor de derde amateurklasse wist te knokken.

“We zijn geslaagd in ons opzet.” Voorzitter Bart Allossery heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag zo snel mogelijk naar de nationale reeksen wilde. Een moeizame start, met een vroege uitschakeling in de beker en uitschuivers tegen onder andere Boezinge en Zonnebeke in de competitie, leek er aanvankelijk voor te zorgen dat die plannen al gauw weer op stok mochten. Maar een vroege trainerswissel – Christ Vandevijvere, die op Schiervelde nooit echt zijn draai vond, werd in oktober vervangen door Kurt Vercamp – en een veel betere tweede ronde brachten daarna gelukkig soelaas. Met de gekende promotie naar het nationale voetbal tot gevolg.

Ups en downs

“Het was een seizoen met ups en downs. Maar we zijn er ook nooit van uitgegaan dat we het zomaar cadeau zouden krijgen. Onze vroege trainerswissel was bijvoorbeeld niet ingecalculeerd. Je kiest nooit een trainer met de bedoeling om die een paar maanden later al de laan uit te sturen. Daar kwam rond Nieuwjaar dan nog eens bij dat heel veel jongens ervoor kozen om andere oorden op te zoeken. Een trend die zich in het provinciale voetbal al een tijdje doorzet, en waar we volgend seizoen hopelijk van af zijn. Ook dat was slikken. Gelukkig legde dat laatste ons achteraf bekeken geen windeieren en is iedereen – zij die vertrekken incluis – er vol voor blijven gaan.”

Onze ambitie? Een rustig seizoen

“Het ging er toch wel op ingehakt hebben, hadden we naast één van die drie rechtstreekse promotietickets gegrepen”, beaamt Allossery. “Ik ben blij dat we zo meteen ook van de eindronde gespaard zijn gebleven. Die biedt zelden een garantie op succes. Kijk maar naar Boezinge, dat in de competitie op drie punten van ons strandde, maar voor wie het seizoen er na een nederlaag tegen ASV Geel er nu definitief op zit. En mocht pakweg ook Blankenberge nog naast de promotie grijpen, dan wordt het in eerste provinciale volgend jaar – met ook nog eens een ambitieuze ploeg als Wevelgem daarbij – wellicht opnieuw serieus bikkelen geblazen.”

Rustig seizoen

“Onze ambitie? We gaan voor een rustig seizoen. Ons huiswerk is al een tijdje af. We sluiten een opportuniteit niet uit. Maar blijft die uit, dan zouden we met de jongens die erbij komen toch zeker genoeg gewapend moeten zijn om een zorgeloos seizoen te draaien, met hopelijk af en toe eens een uitschieter in eigen huis. We haalden met onder andere Derieuw van Menen en Schmisser van Oostnieuwkerke toch wel wat spelers in huis die hun strepen in de hogere reeksen al verdiend hebben. Ook van Dylan Descheemaecker verwacht ik veel. Die was bij Harelbeke heel goed, en staat na twee moeilijke jaren bij Winkel en Wetteren, nu hopelijk voor een keerpunt in zijn carrière.”

Leuke vooruitzichten dus. “We hebben met de promotie een belangrijke stap gezet. Maar ik ben net zo blij met het feit dat we in eerste zit onze licentie hebben gehaald, en dat we met de jeugd ons IP-label kunnen behouden. Met de keuze om onze B-ploeg volgend seizoen alleen nog maar uit jongens uit de eigen jeugd te laten bestaan, willen we hier de komende jaren heel hard op inzetten.” (SB)